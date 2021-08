Após empate com o Volta Redonda, Paysandu aumenta chance de classificação para a próxima fase da Série C

Apesar de ser o terceiro colocado do grupo A, com 20 pontos, o Paysandu tem mais chance de classificação para a próxima fase da Série C do que o 1º e 2º colocados da chave. É o que aponta o site 'Chance de Gol'. Com o fim da 13ª rodada, as chances dos bicolores aumentaram. O empate com o Volta Redonda em 2 a 2, fora de casa, no último domingo, contribuiu para isso.

Segundo o site, o Paysandu possui 77,4% de probabilidade de classificação. Em seguida vem o Botafogo-PB (74,8%), o Tombense (70,7%), e o Manaus (67,1%).

Na tabela do grupo A da Série C, o Manaus é o 1º colocado com 21 pontos. Em segundo, o Botafogo-PB com 20 pontos. É a mesma pontuação do Paysandu, mas o time bicolor fica abaixo pelos critérios de desempate. Fechando o G-4 está o Tombense, com 19 pontos.

Ainda nessa briga, mas com probabilidade menores, estão Volta Redonda (59,8%) e o Ferroviário (43,2%). Eles são, respectivamente, 5ª e 6ª colocados e possuem 19 pontos.

O site ainda mostrou que o time com 27 pontos tem chance de 80% de classificar.

Com a disputa acirrada no grupo A, o Paysandu se prepara para dois jogos seguidos em casa na competição. O primeiro será contra o Floresta-CE no próximo sábado (28), às 19 horas. O outro está marcado para 5 de setembro, domingo, às 18 horas, contra o Santa Cruz. As partidas terão transmissão lance a lance em OLiberal.com.