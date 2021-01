Após eliminação na Copa Verde, técnico ídolo do Paysandu se desliga de clube amazonense

Após a eliminação na tarde de ontem (20) para o Independente por 2 a 0, o ídolo do Paysandu e técnico do Fast Clube-AM, Lecheva, pediu o desligamento do clube amazonense. O ex-volante usou o Instagram para comunicar sua saída e apresentou as razões para o pedido e recebeu o apoio de ex-bicolores, como o Robgol e Paulo Wanzeler:

PERDA

No final de 2020, o sofreu uma grande perda na família. A esposa do jogador, que estava grávida de oito meses, foi levada ao hospital em Manaus (AM) e precisou realizar o parto com urgência. Infelizmente, a filha do casal já nasceu morta. A dupla Re-Pa se solidarizou com Lecheva e família.