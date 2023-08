Após dois empates fora, zagueiro do Paysandu pede atenção em casa: 'Náutico vai ser difícil'

Em 26 jogos pelo Paysandu na temporada, o zagueiro Wanderson enfim estufou as redes. O atleta marcou o gol que trouxe o empate diante do Altos-PI, na última rodada da Série C. Graças ao gol marcado de cabeça, após escanteio cobrado por Robinho, aos 12 do primeiro tempo, o time se manteve no G8, com 23 pontos. Agora, o Papão recebe o Náutico, neste domingo (13), na Curuzu, na primeira de duas partidas em casa, antes de encerrar a primeira fase contra o Confiança, no dia 26 de agosto.

O que não faltou para Wanderson foi emoção ao marcar o seu primeiro gol com a camisa bicolor. O atleta bicolor destaca que o gol saiu de uma jogada bastante trabalhada pelo técnico Hélio dos Anjos.

"É uma sensação muito incrível, poder marcar com essa camisa muito pesada. Fico lisonjeado em representar essa massa bicolor. Tenho certeza que daqui para a frente pode sair mais alguns para atingir a nossa meta na competição", comemora Wanderson.

"É uma especialidade muito nossa que estamos trabalhando no dia-dia, com a batida perfeita do Robinho. Conseguimos fazer esse gol, assim como o ataque também tem correspondido bastante nesses jogos e nesse momento do campeonato", garante. Apesar disso, o empate não diminui o tamanho do compromisso deste domingo, que pode deixar o time bem próximo da classificação à próxima fase da competição.

"A Série C é muito competitiva. Foram dois jogos com adversários difíceis, querendo sair da zona de rebaixamento. Todos os jogos são importantes e cada um do seu jeito. Fomos lá fora, trouxemos pontos que vão servir na frente. Tenho certeza que contra o Náutico vamos nos entregar de corpo e alma e trazer o resultado positivo", acredita. "O jogo contra o Náutico vai ser muito difícil. Eles querem a vitória e a classificação antecipada. No entanto, em casa somos muito fortes e vamos correr atrás desses pontos".

Foco na classificação

O Paysandu ocupa a oitava posição graças a campanha nos últimos jogos. Há cinco rodadas o Papão não sabe o que é perder. Foram três vitórias seguidas e outros dois empates. Nas últimas três rodadas, o time terá duas partidas em casa e uma fora, chance ideal para carimbar o passaporte à próxima fase e manter vivo o sonho do acesso. Para isso, Wanderson pede também o apoio das arquibancadas, que já vem mostrando sua força, ao esgotar a carga de 5 mil ingressos promocionais disponibilizados pela diretoria.

"Quando se fala em vestir esse manto, a responsabilidade se torna gigante. Temos que corresponder à altura e eles serão nosso 12º jogador. Vão nos incentivar nos 90 minutos e nós vamos mergulhar de corpo e alma nesse desafio", finaliza o zagueiro.