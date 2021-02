Após derrota do Remo na final da Copa Verde, Paysandu expõe taças de duas conquistas da competição

Após a derrota do Remo na final da Copa Verde 2020, o Paysandu publicou uma postagem nas redes sociais ostentando as suas duas conquistas na competição. Obviamente, tratou-se de uma provocação ao Leão, que segue sem vencer a Copa Verde.

E observando uma oportunidade, o clube bicolor segue tentando reconquistar o apoio da torcida. O Paysandu divulgou uma nota em que expõe os troféus das duas conquistas do Papão.

Leia:

"A partir da tarde desta quinta-feira (25) até o próximo domingo (28), o torcedor bicolor poderá fazer registros com as principais taças conquistadas ao longo da centenária e vitoriosa história do Paysandu Sport Club, reconhecido mundialmente como o maior campeão da Amazônia, que estarão em exposição em todas as lojas Lobo durante quatro dias.

Principal símbolo da primeira conquista nacional da história do clube, o troféu de campeão brasileiro da Série B de 1991 está na Lobo do Shopping Metrópole, em Ananindeua. A taça referente à Copa Norte de 2002 pode ser visitada na unidade da Sede Social. Já os dois canecos do bicampeonato da Copa Verde foram levados para as lojas do Estádio da Curuzu e Sede Social. E na loja Lobo do shopping Bosque Grão Pará, a Fiel poderá ver de perto a taça da Copa dos Campeões de 2002".