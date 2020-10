Após demitir treinador, Paysandu tenta resolver dilema fora de casa na Série C

A um ponto da zona de rebaixamento e a cinco do G4, o Paysandu entra em campo neste sábado (24), às 17h, no Amigão. Contra o Treze-PB, o Papão busca dar um importante passo para resolver um dilema: definir se o clube terá que se contentar em lutar pela permanência ou se ainda brigará pelo acesso à Segundona. A partida marca o primeiro duelo da equipe já sem o técnico Matheus Costa, demitido no início desta semana. O auxiliar Leandro Niehues volta ao comando.

Foco

Por causa da queda de rendimento nas últimas semanas, os jogadores do Paysandu tem sido alvo de críticas de todos os lados - imprensa e torcedores. O zagueiro e capitão Micael pede uma mente forte da equipe para poder superar esse momento:

"Todo técnico que chega tenta agregar algo e na minha opinião consegue. Sabemos que o Paysandu não teve uma crescente, oscilamos e o momento não é bom. Temos pontos em que crescer e tentar essa tranquilidade, mente forte para o próximo jogo, esse é o foco. A melhor resposta para o torcedor e pra nós é a vitória. Mais que jogar bem, temos que ser eficientes, mas não é de qualquer jeito", frisou. O defensor foi punido com um jogo de suspensão pela expulsão contra o Botafogo-PB. Porém, como já cumpriu, está liberado para jogar.

Situação na tabela

Em caso de vitória sobre o Treze-PB, o Paysandu pode terminar a rodada a dois pontos dos quatro primeiros do grupo A - depende de uma combinação de resultados. No entanto, em caso de um novo tropeço (derrota ou empate) e uma vitória do Botafogo-PB, o Paysandu entra na zona de rebaixamento da competição.

Treze-PB, mas com cara de Remo...

O adversário do Paysandu neste sábado (24) pela Série C, o Treze tem nada menos que cinco jogadores com passagens pelo maior rival bicolor, o Remo. Comandado pelo técnico ex-Leão, Márcio Fernandes, os paraibanos conta com: o atacante Danillo Bala, de 27 anos, que jogou em 2019 pelo Remo, o zagueiro Ítalo (2016), o volante Robson (2019), o meia Douglas Packer (2019/2020) e o atacante argentino Frontini (2010). A equipe é a sétima colocada, com um ponto a mais que o Papão (13 a 12).

FICHA TÉCNICA

Treze-PB x Paysandu

12ª rodada do Brasileirão Série C

Local: Amigão

Horário: 17h

Data: 24 de outubro

Arbitragem: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (PI) e Márcio Iglésias Araújo Silva (PI)

Quarto árbitro: Tiago Ramos de Oliveira (PB)

Prováveis escalações

Treze-PB: Andrey; Gustavo, Italo, Nilson Jr. e Gilvan; Robson, Vinicius Barba, Douglas Lima e Douglas Packer; Frontini e Gilvan. Técnico: Márcio Fernandes.

Paysandu: Paulo Ricardo (Gabriel Leite); Tony, Micael, Perema, Bruno Collaço; Serginho (Wellington Reis); Anderson Uchôa e Juninho (Luiz Felipe); Uilliam Barros, Vinícius Leite e Nicolas. Técnico: Leandro Niehues.

Jogo tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.