Após classificação na Copa Verde, Paysandu anuncia saída de zagueiro Alisson

O Paysandu anunciou na tarde desta quinta-feira (11) que o zagueiro Alisson não faz mais parte da equipe. Segundo o clube, o contrato do atleta foi rescindido em comum acordo entre as partes.

Com a camisa do Paysandu, Alisson atuou em 14 partidas e não marcou nenhum gol. O jogador, inclusive, foi titular na partida do Paysandu contra o Criciúma, pela última rodada do quadrangular de acesso da Série C.

Alisson foi contratado da Ponte Preta no início da temporada e era uma das apostas bicolor para o setor de defesa. No entanto, no tempo em que esteve em Belém, nunca foi titular absoluto e figurou várias vezes no banco de reservas. Durante o Parazão, o zagueiro até chegou a ter sequência de partidas, mas acabou sendo preterido por Denilson, titular da equipe na Série C.

Com o desligamento de Alisson, chega a cinco o número de jogadores que deixaram o clube após a eliminação da Terceirona. A lista é completa por Rildo (atacante), Paulinho (volante), Rafael Grampola (atacante) e Luan Santos (atacante).

O Paysandu ainda não sabe quando deve voltar a atuar pela temporada 2021. O clube bicolor ainda segue vivo na briga pelo título da Copa Verde, mas aguarda adversário na semi-final. A equipe espera o vencedor do duelo entre Remo e Manaus, pelas quartas de final.