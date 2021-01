Após quase dez horas de viagem, Paysandu chega em Erechim (RS) e realiza atividade física

Após a viagem de quase dez horas, o Paysandu chegou em Erechim (RS) na tarde desta quinta-feira (14). O time bicolor enfrenta no sábado (16), às 17 horas, no Colosso da Lagoa, o Ypiranga pela última rodada do quadrangular final da Série C. É a partida da vida dos dois times, que buscam o acesso para a Série B de 2021. Como a viagem foi longa, os jogadores realizaram uma atividade física no hotel onde estão hospedados.

O time bicolor saiu de Belém às 3h30, fez conexão em Guarulhos (SP) e encerrou a viagem em Chapecó (SC). De lá, o elenco seguiu de ônibus até o interior do Rio Grande do Sul, onde chegaram às 13 horas. Após o almoço, os bicolores repousaram em seus quartos e às 17h30 se encontraram na academia, para um leve trabalho de musculação comandado pelo preparador físico Renan Lima. As informações foram repassadas pela assessoria do Paysandu.

O treino técnico e tático será apenas nesta sexta-feira, às 16 horas, no estádio onde vai ser realizado o jogo decisivo pela Série C. Será a última atividade antes da partida.

O Paysandu é o segundo colocado do grupo D, com sete pontos. Se vencer o Ypiranga, o Papão garante o acesso sem precisar de outros resultados. O Ypiranga é o último colocado do grupo e também precisa de uma vitória, além da combinação de resultado no jogo entre Remo e Londrina, que vai ocorrer no mesmo dia e horário, mas em Belém.

As partidas entre Ypiranga x Paysandu e Remo x Londrina terão transmissão lance a lance em OLiberal.com.