Após conquistar o Parazão, Paysandu lança novo uniforme nesta terça-feira (25)

O Paysandu lança uma nova camisa nesta terça-feira (25), a partir das 19 horas, na sede social do clube, localizada na avenida Nazaré, em Belém (PA). O time bicolor postou na rede social, ainda no domingo, logo após conquistar o título do Campeonato Paraense 2021, alguns detalhes do uniforme número 1 em homenagem ao título brasileiro da Série B de 2001.

Pela foto divulgada, ele terá as tradicionais listras em azul claro e branco, com a marca Lobo em cima do escudo. Ambos em alto relevo. Além das duas estrelas que lembram as conquistas do time na Série B.

Falando em título... terça-feira tem mais um lançamento da #ColeçãoConstelação! E aí, curtiu? 👀



Só pode dar RT quem é bicampeão hein! 😜 pic.twitter.com/bWbUm5az86 — Paysandu Sport Club (@Paysandu) May 24, 2021

O novo uniforme faz parte da coleção “Constelação”, que se inspira nos títulos do Paysandu na Segundona do Campeonato Brasileiro. A camisa número 2, lançada em março, é inspirada na utilizada na Série B de 1991.

O time bicolor de usar a nova camisa na estreia da Série C contra o Tombense, marcada para sábado (29), às 19 horas, no Almeidão, em Tombos (MG). O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.