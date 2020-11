AO VIVO: Contra o Fluminense, Paysandu sub-23 busca reabilitação no Brasileirão de Aspirantes

Após duas derrotas seguidas, o Paysandu entra em campo novamente pelo Brasileirão de Aspirantes na tarde desta quinta-feira (5). Contra o Fluminense, às 15h, nas Laranjeiras, o Papão busca reencontrar o caminho das vitórias. Atual quarto colocado do grupo A, com seis pontos, o Bicola encara o Flu, que também está em quarto, no grupo B, com cinco pontos.

