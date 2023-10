Amistoso do acesso: Paysandu x Castanhal é adiado por causa de chuva e queda de energia

A partida entre Paysandu e Castanhal, marcada em comemoração pelo acesso do Papão para a Série B, está sob risco. O duelo, que estava agendado para às 20h desta quarta-feira (11), foi adiado por causa da forte chuva em Belém no início desta noite. A tempestade causou danos à rede elétrica da região e o Estádio da Curuzu foi afetado com quedas de energia, menos de uma hora para o duelo.

Desde segunda-feira (9), o Paysandu vendeu ingressos para o chamado "amistoso do acesso". Sendo a arquibancada no valor de R$ 20 - R$ 10 a meia entrada - e R$ 50 a cadeira. Porém, até o momento, não há um posicionamento oficial do clube em relação à partida.

A partida foi marcada devido à conquista do Bicola, no último sábado (7). No fim de semana do Círio de Nazaré 2023, o Paysandu foi derrotado pelo Volta Redonda por 1 a 0, no Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, pela rodada final do quadrangular da Série C. Ainda assim, o Bicola se classificou, nos critérios de desempate, para a Segundona 2024.