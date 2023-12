Aline, treinadora do Paysandu, lamenta segunda perda de título para o Remo

A vitória do Remo por 3 a 0 diante do Paysandu, no Mangueirão, fez do clube azulino tricampeão do Campeonato Paraense feminino de 2023. Fora de campo, o triunfo remista mexeu com a treinadora do time do Paysandu, Aline Costa. Em entrevista ao O Liberal, ela lamentou bastante da derrota e afirmou que, no momento, só resta se preparar para o próximo ano.

“Reorganizar, fazer reforços, com certeza será preciso para a próxima temporada. Ter estrutura para que a gente possa fazer um belíssimo campeonato. Eu sou muito guerreira, só a gente sabe o que passa no dia a dia. Mesmo tendo todo apoio, as dificuldades ainda existem”, afirmou Aline.

Essa é a segunda vez consecutiva que o Remo derrotou o Paysandu na final do Campeonato Paraense Feminino. O time bicolor da treinadora Aline segue sem nunca ter vencido um título do Parazão.

“Essa é a segunda final consecutiva que a gente perde para o nosso maior rival. É muito difícil, a cobrança vem, mas eu sempre digo para elas que é a cobrança que vem para cima de mim, não para cima delas. Elas eu absolvo, são guerreiras, são lutadoras, são mães, são trabalhadoras, só nós sabemos o quanto é difícil reunir o time para fazer um bom treino. A dificuldade está sempre aí, mas a superação é tudo”, destacou.

A derrota para o Remo e o consequente vice-campeonato paraense vai precisar de tempo para ser assimilado pela treinadora. Após o apito final, ainda muito triste com o resultado, Aline afirmou que o próximo passo é levantar a cabeça e trabalhar o psicológico das jogadoras.

“Eu tenho certeza que elas vão levantar a cabeça, e eu tenho fé que um dia a nossa entrevista será diferente, e o que eu falei lá dentro, eu vou repetir aqui, nosso próximo passo é trazer de novo um título nacional para o nosso estado, como um dia a gente trouxe. Eu uso do nosso coração. Nosso coração é pulso ao futebol feminino. Eu nunca desviei do meu trabalho, muito pelo contrário”, afirmou Aline.

Aline também falou sobre a frustração do resultado diante do Remo. Questionado a respeito do que teria faltado para o triunfo, o profissional preferiu exaltar a entrega dos jogadores.

“Não faltou nada. O grupo é excelente. Com jogadoras excelentes. Não faltou nada. Creio que ajudei algumas jogadoras a ficarem mais confiantes. Não conseguimos aproveitar as oportunidades. Foi uma busca muito grande pela conquista, que lamentavelmente não veio”, ressaltou.

A decisão, disputada em jogo único, marcou um momento emblemático do novo Mangueirão. Pela primeira vez depois da reforma, o estádio recebeu uma partida de futebol feminino. A festa só não foi mais grandiosa devido à restrição de torcedores nas arquibancadas. Como o local estava sendo preparado para um show, que vai ocorrer no final se semana, apenas familiares das jogadoras puderam acompanhar a decisão, no setor das cadeiras.