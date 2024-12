Além de Pedro Romano, dispensado nesta quinta (5), Paysandu tem outros nomes não utilizados em 2024

O Paysandu encerrou a temporada com o saldo positivo: foi campeão paraense, campeão da Copa Verde e permaneceu na Série B. Mas para alguns atletas, a passagem pelo clube não foi das melhores. Enquanto uns protagonizaram a temporada, outros pouco atuaram e alguns sequer jogaram. Pelo menos quatro atletas contratados para 2024 encerram o ano mais discretos do que entraram.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Recentemente o clube anunciou a dispensa do zagueiro Pedro Romano. O defensor de 24 anos foi um desses que não teve muito espaço. Romano estava no Gama-DF e foi anunciado no mês de abril como reforço para a Série B, porém, não conseguiu estrear. Ele tinha contrato até o ano que vem, mas não foi aproveitado tanto pelo técnico Hélio dos Anjos, quanto pelo treinador Márcio Fernandes.

Uma olhada atenta ao elenco mostra outros nomes também pouco aproveitados. Um dos nomes mais falados neste quesito é do lateral-esquerdo Keffel, contratado no mês de julho, a pedido de Hélio dos Anjos. De acordo com a imprensa portuguesa, o Paysandu pagou 130 mil euros - quase R$ 800 mil reais. Metade foi destinado ao Torreense, time em que o lateral atuava em Portugal. Em Belém, o jogador enfrentou o Santos, pela 20ª rodada, entrando em campo aos 46 minutos, mas não conseguiu evitar a derrota por 3 a 0.

VEJA MAIS



Outro que fez apenas um jogo pelo Paysandu foi o volante Carlos Maia . O jogador disputou o Campeonato Paraense deste ano com o Castanhal e tem passagem pelo Goiás, onde atuou com o atacante Nicolas . Foi contratado em março deste ano e entrou em campo uma única vez, na 2ª rodada da Série B, contra o Botafogo-SP.

Representando a "ala estrangeira" do Paysandu, o atacante camaronês Joel Tagueu também engrossa a fileira dos pouco utilizados em 2024. O atleta de 30 anos veio do Hà Nôi, do Vietnã. Por lá, participou de 28 jogos e marcou 11 gols, mas ao chegar em Belém viu as chances praticamente desaparecerem, atuando em cinco partidas, a última delas contra o Operário, pela 32ª rodada da Série B.

O último da lista jogou um pouco mais, mais precisamente seis partidas. O lateral-direito Léo Pereira foi anunciado em abril, vindo do São José. Pelo Paysandu, no entanto, não ganhou espaço e entrou em campo apenas seis vezes, a última contra o Botafogo-SP, pela 21ª rodada.