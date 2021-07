Albertinho relembra título do Paysandu no Parazão ocorrido há 20 anos em cima do Remo

Há 20 anos, o Paysandu conquistava mais um título do Campeonato Paraense e em cima do Clube do Remo. A partida de volta, realizada na Curuzu, foi 0 a 0. Mas a lembrança da época foi a goleada aplicada por 4 a 0 pelo time bicolor no azulino, no Baenão lotado. Os gols foram marcados por Albertinho, duas vezes, André Duarte e Gino. Com o resultado do primeiro jogo, realizado 30 de junho de 2001, o alviceleste ficou no empate sem gols na Curuzu.

O ex-jogador Albertinho, de 41 anos, relembra a conquista do Parazão de 2001, um dos vários títulos com a camisa bicolor.

“Lembro dos bons momentos. Lembro que o Mangueirão estava sendo renovado, estava em obra. A gente tinha curiosidade de fazer RexPa no Baenão e na Curuzu. Lembro que fiz gol no primeiro jogo da decisão. Chegamos no Baenão lotado. Todos nós sabemos que o estádio da Curuzu e do Baenão não são grande, capacidade pequena e a gente viu a galera lotando o Baenão. E matamos nossa curiosidade, vendo a galera ansiosa e esperando o primeiro jogo da final. A gente tinha um grupo muito bom e ficava na expectativa esperando o RexPa. Todos concentrados e fizemos um bom primeiro jogo. Todos bem treinados pelo professor Givanildo e levamos uma vantagem tranquila para a Curuzu”, conta.

Albertinho começou no Paysandu ainda na base, fazendo parte do sub-17. Mas, pelo bom desempenho, não demorou muito para integrar o time profissional. O ex-jogadore sabe que foi uma época muito vitoriosa do time bicolor. Ele aponta que o elenco fez muita diferença.

“Joguei no Paysandu de 5 a 6 anos. Cheguei na base, no sub-17, depois subi para o profissional e fui conquistando vários títulos importantes vestindo a camisa do Paysandu. Consegui jogar até uma Libertadores. Acho que nem o mais otimista acreditaria que o Paysandu iria sonhar que o Paysandu jogaria uma Libertadores. Na época, tínhamos um time muito bom e forte. Eu fico feliz por todo momento estar sendo lembrado. Por tudo que eu fiz vestindo a camisa do Paysandu. É um clube que está no meu coração e que eu respeito muito”, avalia.