Alan Cardoso mostra cartão de visitas ao Papão e diz que quer jogar: 'Assim que possível'

O Paysandu passará a contar com um grande reforço na lateral-esquerda. Pelo menos é o que promete o recém-contratado bicolor, Alan Cardoso. O jogador foi apresentado na quarta-feira (8) na Curuzu e já mostrou o cartão de visitas: muita força ofensiva.

"Sou um lateral que ataca bastante, mas que melhorou muito na parte defensiva ao longo do tempo. Chego com muita facilidade à linha de fundo, mas também jogo por dentro. Posso atuar como ponta, caso optem por isso. Estou aqui, da forma que for, para ajudar o Paysandu", disse Alan.

As recomendações do jogador são muito boas. Antes do Paysandu, Alan passou por Vasco, ABC, Londrina e Santa Cruz. Em todos os clubes foi titular. Apesar disso, a lateral-esquerda do Papão tem tido dono nas últimas partidas. Prata da casa, Diego Matos vem jogando como titular no setor.

Apesar da concorrência, Alan tratou de "acalmar os ânimos" no vestiário. O jogador falou que é uma "grande responsabilidade" atuar com um Diego Matos, mas disse que segue trabalhando em busca de um espaço no time. O fato é: Alan quer jogar, em qualquer posição.

"O Diego está vivendo um grande momento, mas eu não venho pra tomar a vaga de ninguém. Eu estou aqui para conquistar o meu espaço. O professor que vai analisar os treinos e saber como eu posso ajudar melhor o Paysandu", falou Alan.

A próxima compromisso do Paysandu pela Série C será na segunda-feira (13), diante do Ferroviário, às 15h30, no estádio da Cidade Vozão, em Fortaleza. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com

Veja outros trechos da entrevista de Alan Cardoso.

Lembranças do Papão

"Recordo quando eu vim a Belém, jogando pelo o Vasco, para enfrentar o Paysandu pela Série B. Me lembro que o Mangueirão estava lotado e o Paysandu tinha uma torcida muito apaixonada. Hoje eu estou feliz de estar no outro lado e jogar pelo bicolor"

Vitórias nas próximas partidas

"Temos que dar um passo de cada vez. Tenho certeza que o grupo está bem focado. Estamos treinando forte, para conseguir ir aos mata-matas o mais rápido possível"

Tempo fora dos gramados

"Último jogo que eu fiz foi na fase final do Pernambucano, pelo Santa Cruz. Eu não estava jogando durante esse tempo, mas estava treinando. A minha parte técnica continua a mesma e eu me sinto bem. Resta agora a oportunidade".