Ainda na mira do Paysandu, negociação com o meia argentino Biancucchi não avança, afirma presidente bicolor

Mesmo com o Paysandu contratando o meia João Vieira, a diretoria do Papão ainda busca a contratação do meia argentino Emanuel Biancucchi. O jogador que estava disputando o Campeonato Carioca deste ano pelo Resende-RJ, interessa ao clube bicolor, mas as negociações não prosseguiram nos últimos dias.

Com a contusão do meia Ricardinho, principal contratação do clube para a temporada 2022, o tempo de recuperação de quatro a seis meses e com intervenção cirúrgica no tendão do tornozelo, fez com que o Paysandu fosse atrás de um substituto. Sem dar detalhes, o presidente do Papão, Maurício Ettinger, informou que o negócio com o meia Biancucchi, não avançaram, mas que o jogador ainda está no radar do clube par a disputa do Brasileiro da Série C, principal competição do Paysandu na temporada.

Primo do craque argentino Lionel Messi, Emanuel Biancucchi, de 33 anos, teve passagens por vários clubes no Brasil, como Bahia-BA, Vasco da Gama-RJ, Ceará-CE, além do Vila Nova-GO, clube que conquistou o título da Série C de 2020 em cima do Remo e ao comando do técnico Márcio Fernandes, que atualmente treina o Paysandu.