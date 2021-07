Adversário do Paysandu, Tombense é o melhor ataque do grupo e só perdeu um jogo fora de casa

O momento do Paysandu é de mudanças. Trocou de técnico, Roberto Fonseca chegou para o lugar de Vinícius Eutrópio, atacante Rildo estreou com gol, Grampola regularizado, porém o clube paraense precisa mudar os resultados obtidos jogando na Curuzu. Neste sábado (31), o Papão recebe o Tombense-MG, equipe que está no G-4 e que possui o melhor ataque do grupo A.

A equipe mineira chega a Belém com bons números. O Gavião terminou o primeiro turno da Série C com a segunda melhor campanha da historia do clube na competição, dentro do G-4 com 14 pontos, com apenas uma derrota fora de casa e tendo o melhor ataque do grupo A com 13 gols marcados. A única derrota longe de Tombos (MG) foi para o Manaus-AM, na segunda rodada e quer arrancar pontos do Papão em Belém.

Por outro lado o Paysandu tenta afastar a “zica” de não vencer na Curuzu. Foram quatro partidas, com duas derrotas e dois empates e apenas um gol marcado. Uma vitória diante do Tombense, o Papão retorna novamente no G-4.