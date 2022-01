108 anos: Paysandu comemora aniversário com treino aberto

No próximo dia 2 de fevereiro, o Paysandu completa 108 anos de história. Para comemorar, a diretoria alviceleste resolveu promover uma atividade especial, durante os preparativos para a terceira partida pela primeira fase do Parazão 2022, contra o Independente, neste sábado (5), no estádio Navegantão.

Na quarta-feira (2), o elenco bicolor fará um treino aberto no estádio da Curuzu, a partir das 15 horas. A entrada do torcedor será gratuita, e o anúncio oficial da programação será feito através das redes sociais do clube. Para garantir o ingresso na festa, será necessário o uso de máscara, além da apresentação de documento de identificação com foto e carteira de vacinação contra a Covid-19.

Haverá sorteios de brindes para adeptos adimplentes do programa Sócio Fiel Bicolor que comparecerem ao evento. Após a atividade, os torcedores serão convidados a cantar os parabéns ao clube e cortar o bolo.