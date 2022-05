Paysandu x Manaus: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (30/05) pela Série C do Brasileiro

Paysandu e Manaus disputam nesta segunda-feira (30/05), em partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro de 2022. A partida está programada para começar às 20h (horário de Brasília), no Estádio da Curuzu, em Belém. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Paysandu x Manaus?

A partida Paysandu x Manaus pode ser assistida pelo streaming DAZN

Como Paysandu x Manaus chegam para o jogo?

Na Série C, o Paysandu está na 6ª colocação, com 12 pontos - três vitórias, três empates e uma derrota. Já o Manaus, está oitava posição na tabela, com 12 pontos.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Manaus

Série C do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio da Curuzu, em Belém

Data/Horário: 30 de maio de 2022, 20h

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima - AL

Assistente 1: Esdras Mariano de Lima Albuquerque - AL

Assistente 2: Brígida Cirilo Ferreira - AL

Quarto árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes - PA

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Paysandu: Thiago Coelho; Igor Carvalho, Genílson, Lucas Costa e Patrick Brey; Bruno Leonardo, Wesley e José Aldo; Serginho, Marcelinho e Danrlei. TÉCNICO: Márcio Fernandes

Manaus: Matheus Inácio; Claudinho, Paulo Sérgio e Rayne; Weriton, Gilson, Renan Luís, Felipe Baiano e Luís Felipe (Palmares); Silvano e Rafael Ibiapino. TÉCNICO: Evaristo Piza

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)