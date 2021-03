Paysandu e Ponte Preta classificados, Paraná eliminado... Veja resultados da 1ª fase da Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2021 teve diversos jogos decisivos nesta quarta-feira válidos pela primeira fase. A Ponte Preta venceu o Gama por 2 a 1 e avançou. Quem também garantiu a classificação foi o Paysandu, que derrotou o Madureira por 1 a 0. O Paraná acabou eliminado no torneio. Veja alguns resultados do dia na competição.

> Confira a tabela da Copa do Brasil

4 DE JULHO 1 x 0 CONFIANÇACom gol do zagueiro Caio - que é fisioterapeuta e trabalha na linha de frente da Covid-19 - nos acréscimos, o 4 de Julho venceu o Confiança e consegue classificação inédita na Copa do Brasil. O time da cidade de Piripiri, no Estado do Piauí, embolsa R$ 675 mil e espera vencedor de Sergipe x Cuiabá.

GAMA 1 x 2 PONTE PRETA​O Gama começou na frente com gol de Daniel Alagoano. No entanto, Apodi e Thalles marcaram, e a Ponte Preta conseguiu a virada no segundo tempo. A equipe de Campinas aguarda o vencedor de Marília x Criciúma.

RIO BRANCO-ES 2 x 1 SAMPAIO CORRÊA ​O Sampaio Corrêa abriu o placar com gol de André Luiz, porém, o time do Rio Branco-ES arrancou uma virada emocionante. Com um a menos após expulsão de Esley, Petróleo e Edu Capetinha fizeram e garantiram a vitória para a equipe. Na segunda fase da Copa do Brasil, o Rio Branco-ES vai enfrentar o Vitória-BA.

MADUREIRA 0 x 1 PAYSANDU​Com gol de Denilson no primeiro tempo e partida controlada, o Papão venceu o Madureira jogando no Rio de Janeiro e avançou de fase. No próximo duelo pela competição, o Paysandu vai enfrentar o vencedor de Goianésia x CRB.

CIANORTE 1 x 0 PARANÁEm duelo de paranaenses, o Leão do Vale surpreendeu e conseguiu a vitória com gol de Sávio no segundo tempo. Com R$ 675 mil no bolso, o Cianorte vai enfrentar o vencedor de Ypiranga-AP x Santa Cruz na próxima fase.