Paysandu divulga nota após denúncias de atividade irregular na Curuzu

Em função de denúncias nas redes sociais, por manter treinamento de jogadores na Curuzu, o Paysandu esclarece em nota que isolou nas dependências do clube todos os profissionais envolvidos diretamente com o departamento de futebol.

Leia nota na integra

O Paysandu Sport Club informa que desde o início da pandemia, portanto, há um ano, tem seguido todas as medidas de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS) contra o novo coronavírus, como obrigatoriedade do uso de máscara e álcool em gel por parte dos frequentadores das instalações do clube.

A instituição já solicitou à Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa), através da Federação Paraense de Futebol (FPF), autorização para manter os trabalhos presenciais da equipe de futebol profissional e aguarda resposta do órgão do Governo, uma vez que está próximo da disputa do compromisso pela segunda fase da Copa do Brasil.

O clube também isolou nas dependências da Curuzu todos os profissionais envolvidos diretamente com o departamento de futebol, a fim de garantir a segurança no local.

Os portões do estádio estão bloqueados e serão reabertos somente quando o período de lockdown chegar ao fim, para evitar o fluxo de entrada e saída na Curuzu e manter o ambiente controlado. A intenção é manter as dependências do estádio totalmente isoladas e assim aumentar a segurança interna.

O clube oferece toda a estrutura necessária para hospedar o elenco inteiro, com hotel, refeitório, auditório, academia, ambulatório, consultório médico e fisioterápico.

A instituição suspendeu ainda as atividades do setor administrativo desde o início do lockdown, liberou os colaboradores e priorizou a jornada de trabalho remota.

Todos que estão em isolamento foram submetidos a exames de Covid-19 na manhã desta terça-feira (16). Apenas o lateral-esquerdo Diego Matos testou positivo, foi liberado e já está em isolamento domiciliar. Como o atleta já possuía IGG positivo, o clube solicitou um exame de contraprova, aguarda o resultado, que sairá em 48 horas, e monitora o jogador.