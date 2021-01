Paysandu cumpre prazo e anuncia ex-executivo do Náutico; assista

Ítalo Rodrigues é o novo executivo de futebol do Paysandu. O acerto cumpriu um dos prazos estabelecidos pelo presidente do clube, Maurício Ettinger, no sentido de anunciar o profissional no final desta semana.

Ítalo é um profissional que foi formado no Náutico, com nove anos nos Aflitos, passando pelos cargos de auxiliar técnico, técnico e supervisor.

O clube confirmou o fato por meio das redes sociais. Veja:

“Sei do tamanho do desafio e do peso dessa camisa, tanto que esses foram alguns dos fatores que me trouxeram para cá. Chego ao clube muito motivado e otimista para inicialmente recolocar o Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos trabalhar com muita responsabilidade e seriedade, sempre seguindo o orçamento determinado pelo clube”, afirmou o profissional após o presidente do clube apresenta-lo ao elenco.

Em 2019, Ítalo foi eleito o melhor executivo da Região Nordeste do país. Nesse mesmo ano, o Timbú subiu para a Série B após ganhar do próprio Paysandu.