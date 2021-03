Paulo Nunes diz que Flamengo tem que multar Gabigol: 'Mostra para o grupo que ele está errado'

Não é só o comentarista Walter Casagrande que acredita que o Flamengo tem que multar o atacante Gabriel Barbosa, após ele ser flagrado em um cassino clandestino em São Paulo. O ex-jogador Paulo Nunes entende que a medida é importante para mostrar ao elenco que o Gabigol está errado, além de destacar que o lado financeiro pesa na vida dos atletas.

>> Veja a tabela do Campeonato Carioca

"Acho que a multa cabe sim. Ela mostra primeiro para o grupo que ele está errado. Eu não sei quem paga essa multa, mas a única coisa que mexe com o atleta é o lado financeiro. Na minha época, quando eu era multado, isso me deixava constrangido. Mostrava ao grupo que eu estava errado", disse Paulo Nunes nesta tarde no programa "Seleção SporTV".

O comentarista do Grupo Globo ainda citou que seria uma responsabilidade do Rubro-Negro, visto que o clube paga direitos de imagem a Gabriel.

"Então esse fato da multa cabe porque é o direito de imagem. Ele recebe direito de imagem do clube, e o clube tem a responsabilidade dessa imagem do atleta. Acho que é um erro dele, tem que ser multado", completou.

Em entrevista ao "ge.globo", Gabigol afirmou que não costuma frequentar cassinos e assumiu que lhe "faltou sensibilidade". Ele se reapresentou nesta segunda-feira ao Flamengo.