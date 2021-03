Paredão no BBB: Neymar pede que Projota fique na casa: 'Se sair acaba às tretas'

O comentarista de 'Big Brother Brasil' e atacante do PSG Neymar Jr atacou novamente nesta terça-feira e pediu que o público deixe o cantor Projota no reality da Globo 'pelo bem das tretas'. Acontece que o rapper é o último remanescente da turma de Karol Conká, que mexeu com a casa lá no inicio e saiu com recorde de rejeição. Na ocasião, inclusive, Neymar soltou até fogos.

+ Confira a tabela da Champions League

O jogador, no entanto, parece que se arrependeu e pediu até que Karol e Lumena, outra integrante do 'bonde' do Porjota dentro da casa, voltassem pelo 'bem do entretenimento'. Já que isso não é possível, o atacante quer que outra pessoa que na opinião dele não movimenta o jogo seja eliminada nesta semana.

- Hoje vamos de Thais ... se o Projota sair, acaba às tretas - postou.

- Puxa um mutirão aí Neyzinho, nunca pedi nada - postou o perfil oficial de Projota, incentivando o jogador a 'puxar votos' para salvar o cantor.

Apesar dos apelos, segundo os levantamentos feitos por diversas plataformas digitais e compilado pelo site 'Votalhada', que faz uma média final entre todos as votações nas redes - e não costuma errar quando a margem é ampla - aponta que Projota deve ser o eliminado com mais de 80% dos votos.