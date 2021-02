Parças! Neymar manda mensagem a participante eliminado do BBB 21: 'Bola pra frente'

Na noite de terça-feira, o participante do BBB 21 Arcrebiano foi eliminado do reality show do Grupo Globo com 64,89%. O modelo, que estava no Paredão junto com Gilberto e Juliette, acabou contando com uma mensagem de apoio muito importante: Neymar.

Nesta quarta-feira, Neymar comentou sobre a eliminação do participante e enviou uma mensagem de apoio ao jogador, que foi o segundo a deixar o programa na atual temporada.

- Acordei e me atualizei. Não foi dessa vez o paredão fake. Não queria que você saísse, mas é do jogo, bola pra frente que tem muita coisa nesse mundão para tu - publicou.