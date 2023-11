Vídeo: Elielton, ex-Paysandu e Remo, desembarca em Marabá e manda recado para torcida

O atacante Elielton, confirmado no Águia de Marabá para a temporada de 2024, desde outubro, desembarcou nesta quarta-feira (29), na cidade marabaense e mandou um recado para os torcedores do Azulão.

“Estou fechado com o Águia de Marabá. Estou muito feliz e motivado com este novo desafio. Vamos fazer um grande 2024 e uma grande temporada. Quero aproveitar para convidar a galera para se tornar sócio torcedor, que já está disponível. Vamos juntos aos nossos objetivos de 2024”.

Natural de Monte Alegre, no Pará, Elielton tem 30 anos e vai defender o quinto clube paraense na carreira. Ele, inclusive, já ganhou o título do Parazão atuando pelo Remo e Paysandu, onde conquistou o campeonato em 2018, com o clube azulino, e em 2020, pelo clube bicolor.

O atacante também vestiu as camisas de São Francisco-PA, Fast Clube-AM, Guarani-SP, Mogi Mirim-SP, Tapajós-PA, Paraná-PR, Floresta-CE, Aparecidense-GO e Altos-PI, seu último clube.

Elielton se junta ao goleiro Axel Lopes, os zagueiros Betão e David Cruz, o lateral-direito Bruno Limão, o lateral-esquerdo Alan Maia e o meia Wander, que renovaram contrato com o Azulão para a próxima temporada.

Em 2024, o Águia vai disputar Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro.