Parazão: Tuna recebe o Caeté no Souza e tenta afastar ‘fantasma’ dos minutos finais

Tuna e Caeté se enfrentam neste sábado (25), às 10h, no Estádio do Souza, em Belém, pela quarta rodada do Parazão 2023. No duelo só a vitória importa para ambos os times subirem na tabela do campeonato.

Depois de uma derrota e um empate, a Tuna só acumula dois pontos e está na nona posição da tabela do Parazão. Com a possível vitória, o time conseguiria três pontos e ultrapassaria o rival da partida na classificação. É nisso que confia o técnico da Lusa, Josué Teixeira.

"Estamos cientes da dificuldade da competição, no momento que nós estamos, levamos gol no final [nas últimas três partidas], lamentamos por isso. Temos que aumentar nosso nível de concentração. Vamos enfrentar um adversário difícil, que está na nossa frente na tabela, mas, com uma vitória a gente passa eles e é isso que vamos ter que buscar, um triunfo para dar um pouco mais de calma, pra gente fazer esse trabalho mais tranquilo”, disse o técnico da Tuna.

Na escalação, Teixeira pretende manter o mesmo time da última partida, apesar de ter testado novas possibilidades durante os treinos durante a semana.

“Vamos manter basicamente a mesma equipe, estamos dependendo da questão física, médica e clínica de alguns atletas, trabalhamos as variações na semana, porém, não temos um time definido, porque a gente não pôde fazer isso”, declarou.

Já o Caeté precisa da vitória para subir ainda mais na tabela. Atualmente o clube de Bragança (PA) está em sexto lugar, com quatro pontos. Em caso de vitória o clube pode se manter na zona de classificação e se aproximar do topo da tabela.



Ingressos

Os bilhetes já estão à venda na Sede Social da Tuna, nos valores de R$30 não sócios da Águia, R$20 sócios e R$15 meia-entrada. Os ingressos também serão comercializados no dia da partida.



Ficha técnica

Tuna Luso x Caeté - quarta rodada do Parazão 2023

Data: 25 de fevereiro

Hora: 10h

Local: Estádio do Souza, em Belém

Arbitragem: Olivaldo José Alves Moraes

Auxiliares: Hélcio Araújo Neves e Raimundo Dacio Silva da Costa