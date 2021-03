Palmeiras x Grêmio: saiba como assistir à final da Copa do Brasil

Em duelo válido pelo jogo de volta das finais da Copa do Brasil 2020, Palmeiras e Grêmio se enfrentam neste domingo (7), às 18h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

>> Quais são os 40 clubes com os elencos mais valiosos do Brasil? Veja o ranking​Na partida de ida, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Palmeiras venceu o rival gaúcho por 1 a 0 - gol de Gustavo Gomez - e joga por um empate para garantir o título da competição nacional. Caso ocorra a conquista, o Verdão chega ao quarto título do torneio.

​Já o Grêmio, por sua vez, precisa vencer por dois ou mais gols para levar o caneco da Copa do Brasil, o sexto título da história do clube. Em caso de igualdade entre os placares de ida e volta, a decisão será definida nos pênaltis.

​Palmeiras x Grêmio será transmitido pela Rede Globo (TV aberta para todo o Brasil), SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view); O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Globo Play e ge.globo.

Rede Globo com narração de Cleber Machado, comentários de Caio Ribeiro e Paulo Nunes, Sálvio Spínola na Central do Apito e Renato Peters e Fernando Becker nas reportagens.

SporTV e Premiere com narração de Gustavo Villani, comentários de Maurício Noriega (por vídeo) e Pedrinho, Sandro Meira Ricci na Central do Apito, Felipe Brisolla e José Renato Ambrósio nas reportagens.