Na estreia de Léo Goiano no comando técnico, Canaã perde de virada para o Tapajós

No complemento da rodada deste domingo (4), o Tapajós venceu o Canaã no Rosenão e afundou o Falcão na lanterna do Parazão. O Boto saiu perdendo para o time de Carajás, mas virou a partida na segunda etapa com dois gols dos pés do lateral Thainler.

A partida foi marcada pela estreia do técnico Léo Goaino sob o comando do Canaã. O treinador chegou nesta sexta-feira no clube e já comandou o time para tentar a retomada do time na competição.

No primeiro tempo, Derlan abriu o placar para o Canaã. Na segunda etapa, o Tapajós virou a partida em jogadas de bola parada. Primeiro foi uma batida de escanteio do lateral Thainler e a defesa do Falcão mandando para a própria rede. O gol da virada veio em cobrança de bola parada de Thainler, o zagueiro Sorriso até ameaçou ir em direção a bola, mas ela foi indo em direção ao gol e decretar a vitória do Boto.

O Canaã continua na lanterna do Parazão com apenas 2 pontos conquistados nas quatro rodadas disputadas. O Tapajós chega aos 5 pontos e vai para a 7ª colocação depois da vitória.

Agenda

O Canaã volta a campo na próxima quinta-feira (8) contra o Santa Rosa. Será o segundo jogo em sequência do Falcão no Rosenão. O Tapajós só irá jogar no dia 14 de fevereiro, em partida atrasada da 3ª rodada, adiada por conta das condições do gramado da Arena Verde. A partida está inicialmente marcada para ser realizada no estádio sede do Boto, em Paragominas.