Em jogo adiantado da 4ª rodada, Cametá vence o Tapajós no Parque do Bacurau

No único jogo da 4ª rodada do Parazão do meio de semana, o Cametá se reabilitou na tabela e venceu o Tapajós por 2 a 0 em partida no Parque do Bacurau, nesta quarta-feira (31). Foi a primeira vitória do técnico Júnior Amorim sob o comando do Mapará Elétrico.

Depois da derrota do Cametá para a Tuna Luso por 3 a 0, no último final de semana, o técnico Júnior Amorim promoveu 7 alterações no time titular. Apenas o goleiro Pedro Henrique, Jacone, Ramon e o atacante Felipe foram mantidos. Tapajós veio com a mesma equipe que empatou com o Águia, em 1 a 1, pela 2ª rodada do Parazão

O primeiro tempo ficou marcado pelo nervosismo dos mandantes. Cametá pecou no erro de passes, enquanto o Tapajós estava posicionado para o contra-ataque e focado na marcação. Cametá ameaçou com mais perigo, chegando em lances de escanteio e bola parada, mas não abriu o placar.

No segundo tempo, o Mapará se acertou em campo e abriu o placar logo aos 8 minutos de jogo. O atacante Felipe saiu rabiscando toda a defesa do Tapajós e só tocou para Magnum marcar um golaço de fora da área. O mesmo Felipe aproveitou a bobeada da defesa do Boto e fez o 2 a 0 aos 24 minutos. Com o placar praticamente definido, Tapajós se esforçou, mas não teve forças para tentar alguma reação

A vitória colocou o Cametá na 5ª colocação da classificação geral do Parazão, enquanto o Tapajós saiu da zona de classificação para as quartas de final do campeonato, o G-8, e agora está em 9º lugar.

Agenda

Como foi uma partida adiantada da 4ª rodada, e ela só será finalizada nos dias 7 e 8 de fevereiro, as duas equipes voltam a campo neste fim de semana pela 5ª rodada. O Cametá vai à Belém enfrentar o São Francisco, no Souza (às 10h), e o Tapajós encara o Canaã no Rosenão, em Parauapebas (às 16h).