Diretor jurídico da FPF confirma quartas de final do Parazão sem alteração na tabela; confira

O diretor jurídico da Federação Paraense de Futebol (FPF), André Cavalcante, confirmou ao Núcleo de Esportes de O Liberal que as partidas deste fim de semana, válidas pelas quartas de final do Campeonato Paraense de 2025, estão mantidas. Segundo ele, a FPF não foi notificada sobre a necessidade de suspensão do campeonato. Além disso, como a decisão ainda permite recursos em instâncias superiores, a federação considera arriscado interromper a competição.

"Nós não fomos notificados. Além disso, a decisão da Justiça, pelo que consta, não fala de suspensão do campeonato. Como se trata de uma decisão não definitiva, pelo fato de ainda haver recursos disponíveis em instâncias superiores, entendemos que é temeroso suspender a rodada”, disse o diretor.

Cavalcante destacou que suspender a rodada das quartas de final do Campeonato Paraense de 2025 causaria grandes prejuízos, especialmente considerando que os jogos entre Remo e Santa Rosa, marcado para esta sexta-feira (7), e Paysandu e Capitão Poço, marcado para sábado (8), ambos no Mangueirão, são promessas de casa cheia. Segundo ele, o Leão já vendeu mais de 10 mil ingressos, enquanto o Papão promoveu uma ação que presenteia torcedoras com ingressos gratuitos para a partida. Portanto, a FPF decidiu manter os jogos conforme programado.

"É um prejuízo muito grande. Apenas no jogo do Remo, temos 10 mil ingressos vendidos. Não tem como suspender a rodada com tudo pronto. A decisão influencia na tabela, mas envolve uma série de variantes que precisam ser consideradas. No entanto, a prioridade é defender o interesse dos torcedores que compraram ingressos e dos clubes", afirmou.

No entanto, ele também esclareceu que, caso sejam notificados, a FPF não homologará os resultados até o final do trâmite dos recursos. "O que vamos fazer é não homologar os resultados, caso sejamos notificados, e vamos permanecer assim até o final do trâmite dos recursos", explicou o diretor jurídico.

Confira a tabela dos jogos

Remo x Santa Rosa: sexta-feira, 07/03, às 20h no Mangueirão, em Belém.

Paysandu x Capitão Poço: sábado, 08/03, às 18h no Mangueirão, em Belém.

Castanhal x Tuna Luso: domingo, 09/03, às 10h no Complexo Esportivo, em Castanhal.

Bragantino x Águia de Marabá: domingo, 09/03, às 15h30 no Diogão, em Bragança.

Entenda

Na noite da última quinta-feira, (6), o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) puniu o Capitão Poço e a Tuna Luso com a perda de 18 e 7 pontos, respectivamente, no Parazão 2025. Essas penas foram aplicadas devido a irregularidades na escalação de jogadores, conforme denúncias apresentadas pelos clubes Caeté e Independente. A decisão poderia alterar a classificação da tabela, modificando os confrontos das quartas de final e, potencialmente, paralisando o campeonato.

Além do Capitão Poço e da Tuna Luso, o Remo e o Bragantino também foram denunciados por inscrição irregular de atletas. Esses casos ainda aguardam julgamento, e ambos os clubes podem perder pontos no campeonato se forem considerados culpados.