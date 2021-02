Paraense Jobson surpreende namorada e faz pedido de casamento em choperia: 'Gol do Botafogo'

O ex-jogador do Botafogo Jobson fez uma surpresa para sua namorada Sandra Santos, nesta sexta-feira, e a pediu em casamento em uma choperia. Jobson filmou o momento do pedido, comemorou como um "gol do Alvenegro" e entregou flores à sua amada.+ Veja a tabela de classificação do Brasileirão

- O momento mais especial de minha vida, em que peço a mão dela em casamento. É o meu par e quero passar o resto de minha vida ao seu lado, meu amor - escreveu ele no Instagram.

Aos 32 anos, Jobson está sem clube e atuou pelo Campinense em 2020. Ao pedir a mão de sua amada, ele gritou "gol do Botafogo" - clube onde teve três passagens, a última em 2015, quando foi suspenso por se negar a realizar um exame antidoping. Pelo time da Paraíba, ele marcou três gols na Série D.