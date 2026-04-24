Paraense Gleika Pinheiro estreia como árbitra FIFA em torneio sul-americano Profissional apita Bolívia e Chile no CONMEBOL Sub-17 Femenino e marca avanço da arbitragem do Pará no cenário internacional O Liberal 24.04.26 19h04 Gleika Pinheiro comandou o confronto entre Seleção Boliviana Feminina Sub-17 e Seleção Chilena Feminina Sub-17, na noite desta sexta-feira (24) (Foto: Divulgação/FPF) A árbitra paraense Gleika Pinheiro atingiu um novo patamar na carreira ao atuar, pela primeira vez, como árbitra principal com o escudo da FIFA em uma partida internacional. Ela comandou o confronto entre Seleção Boliviana Feminina Sub-17 e Seleção Chilena Feminina Sub-17, na noite desta sexta-feira (24), pela fase de grupos do CONMEBOL Sub-17 Femenino. Em campo, o Chile venceu por 8 a 1, no Estádio CARFEM, em Ypané. Para a Federação Paraense de Futebol (FPF), a escala representa não apenas um avanço individual, mas também evidencia a presença crescente de profissionais da arbitragem paraense em competições internacionais. Gleika passa a integrar um grupo de árbitras brasileiras com atuação em torneios organizados pela CONMEBOL, ampliando a visibilidade do Norte do país em um cenário historicamente concentrado em outros centros. O momento é resultado de um processo de formação e qualificação intensificado nos últimos anos no futebol paraense, com investimentos em capacitação técnica, preparação física e acompanhamento profissional. A trajetória da árbitra se insere em um contexto mais amplo de mudanças na arbitragem local. A nomeação para o torneio continental também reflete a busca por renovação e diversidade nos quadros da arbitragem sul-americana. Competições de base, como o Sub-17 feminino, têm servido como espaço para consolidar novos nomes e ampliar o intercâmbio entre federações. Além do simbolismo esportivo, a presença de Gleika Pinheiro em campo reforça um movimento de descentralização no futebol brasileiro, ao projetar profissionais de regiões fora do eixo tradicional. Ao assumir o apito em uma competição internacional, a árbitra paraense não apenas estreia em um novo nível, mas também contribui para ampliar o espaço da arbitragem amazônica no cenário sul-americano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave arbitra paraense gleika pinheiro fifa fpf-pa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 futebol Lateral do Paysandu avalia desempenho e projeta duelo difícil contra o Itabaiana na Série C Bonifazi destacou a evolução do time e disse que ajustes na defesa e no ataque são questões do dia a dia 24.04.26 12h52 futebol Contra o Bahia, Alef Manga volta a marcar pelo Remo e celebra a vitória na Copa do Brasil Atacante não balançava as redes desde a terceira rodada do Brasileirão 23.04.26 14h44 Preocupação Artilheiro do Remo na Série A, Taliari vira dúvida para o jogo contra o Cruzeiro Atacante deixou o jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, com dores na coxa direita e passará por exames 23.04.26 14h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES lembrança Ronaldinho Gaúcho brinca com ex-Paysandu em documentário: 'Rindo da cara desse trouxa' Rodrio Alvim, ex-lateral bicolor, é testemunha de "profecia" de R10 lembrada em série documental 24.04.26 9h58 baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 SHAPE Dieta de Cristiano Ronaldo: veja o que o craque come no dia a dia Alimentação saudável, sem açúcar e com refeições frequentes faz parte da rotina de CR7 24.04.26 0h06 TABU Tabu: Cruzeiro nunca venceu o Remo em solo paraense. Confira o retrospecto! Clube do Remo e Cruzeiro se enfrentam às 18h30, no Estádio Baenão, pela 13ª rodada da Série A 2026 23.04.26 18h55