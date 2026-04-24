Paraense Gleika Pinheiro estreia como árbitra FIFA em torneio sul-americano

A árbitra paraense Gleika Pinheiro atingiu um novo patamar na carreira ao atuar, pela primeira vez, como árbitra principal com o escudo da FIFA em uma partida internacional. Ela comandou o confronto entre Seleção Boliviana Feminina Sub-17 e Seleção Chilena Feminina Sub-17, na noite desta sexta-feira (24), pela fase de grupos do CONMEBOL Sub-17 Femenino. Em campo, o Chile venceu por 8 a 1, no Estádio CARFEM, em Ypané.

Para a Federação Paraense de Futebol (FPF), a escala representa não apenas um avanço individual, mas também evidencia a presença crescente de profissionais da arbitragem paraense em competições internacionais. Gleika passa a integrar um grupo de árbitras brasileiras com atuação em torneios organizados pela CONMEBOL, ampliando a visibilidade do Norte do país em um cenário historicamente concentrado em outros centros.

O momento é resultado de um processo de formação e qualificação intensificado nos últimos anos no futebol paraense, com investimentos em capacitação técnica, preparação física e acompanhamento profissional. A trajetória da árbitra se insere em um contexto mais amplo de mudanças na arbitragem local.

A nomeação para o torneio continental também reflete a busca por renovação e diversidade nos quadros da arbitragem sul-americana. Competições de base, como o Sub-17 feminino, têm servido como espaço para consolidar novos nomes e ampliar o intercâmbio entre federações.

Além do simbolismo esportivo, a presença de Gleika Pinheiro em campo reforça um movimento de descentralização no futebol brasileiro, ao projetar profissionais de regiões fora do eixo tradicional. Ao assumir o apito em uma competição internacional, a árbitra paraense não apenas estreia em um novo nível, mas também contribui para ampliar o espaço da arbitragem amazônica no cenário sul-americano.