Paraense Antônio Arroyo perde a terceira seguida no UFC e desabafa na web

O UFC Vegas 37, realizado na noite do sábado (19), não teve o resultado esperado pelo lutador paraense Antônio Arroyo. Na sua terceira luta pela franquia, Arroyo voltou a ser derrotado, dessa vez pelo norte-americano Joaquin Buckley, por nocaute e continua sem vencer no Ultimate.

Na manhã deste domingo (19), o atleta paraense foi para as redes sociais e desabafou sobre o que aconteceu na luta. Ele fala de um golpe na nuca que deveria ter sido uma falta do adversário e relembra que, há dois anos, vivia seu dia mais feliz por ter conquistado uma vaga no Ultimate; veja:

Desabafo do lutador paraense (Reprodução/Instagram)

A luta

O primeiro round foi de muita trocação, mas com Arroyo tomando a iniciativa, seu adversário, conseguiu se defender e também acertou o paraense, porém, no segundo round o a luta tomou outro rumo, com Buckley se impondo. Arroyo ainda acertou uma joelhada voadora no americano, mas o round estava próximo do fim.

No último e decisivo round, o cansaço foi evidente, porém, no solo, o paraense tentou o encaixe, mas não conseguiu. Buckley conseguiu escapar e em pé, acertou um upper em Antônio Arroyo, que derrubou o paraense, finalizando a luta.

Com a derrota Antônio Arroyo está em uma situação complicada no UFC, já que ainda não conseguiu vencer na franquia.