Parabéns para você! Neymar deseja feliz aniversário a todas as pessoas do Mundo

Ainda sob a repercussão negativa da festa de fim de ano promovida em meio à pandemia do novo coronavírus, Neymar fez uma brincadeira em seu perfil nas redes sociais felicitando todas as pessoas no Mundo. Na postagem, o jogador do PSG desejou um feliz aniversário a todos que fazem aniversário do dia 1 de janeiro a 31 de dezembro.

>> Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

- Queria desejar um feliz aniversário a todos vocês. Válido do 01/01/2021 até 31/12/2021. "Tamo" junto - escreveu Neymar em sua conta no Twitter.

Neymar recebeu muitas críticas recentemente nas redes sociais por dar um evento de Réveillon, em Mangaratiba. Agora, o jogador já se reapresentou ao PSG para a sequência da temporada.