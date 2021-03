Pará testa positivo para Covid e desfalca o Santos na Libertadores

O lateral-direito Pará testou positivo para a Covid em exame realizado nesta segunda-feira e vai desfalcar o Santos na partida de ida da Copa Libertadores diante do Deportivo Lara, dia 9, na Vila Belmiro.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista

O jogador está cumprindo quarentena e ficará dez dias em casa. Ele deve voltar aos treinos no dia 10 e desfalcará o Santos também no Campeonato Paulista contra Ferroviária e São Paulo. O jogador deve ficar à disposição do técnico Ariel Holan para o jogo de volta, dia 16, na Venezuela.

Com mais de 250 jogos pela camisa do Santos, Pará é o atleta do atual elenco com mais partidas pelo clube. O lateral de 35 anos ganhou títulos importantes com a camisa do Santos, como o Campeonato Paulista (2010, 2011, 2012), a Copa do Brasil (2010) e a Copa Libertadores (2011). Ele tem contrato com o Peixe até o final do ano.

Com a ausência de Pará, o Santos deve ter um garoto na lateral-direita diante do Deportivo Lara, já que Madson fraturou duas costelas contra o Fluminense e ainda não tem previsão de volta. Sandro, que foi titular diante do Santo André na estreia no Paulista, e Mikael disputam a vaga.

Confira a nota do Santos

O Santos FC informa que o atleta Pará testou positivo para o Covid-19 no exame realizado na segunda-feira (1º), no CT Rei Pelé. O jogador já está cumprindo quarentena, isolado em sua casa, com toda a retaguarda médica garantida pelo Clube e seguindo todos os protocolos estabelecidos, com retorno aos treinos previsto para o dia 11.