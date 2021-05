Para Sormani, Dudu volta como reserva ao Palmeiras: 'Hoje, não joga mais que Rony e Luiz Adriano'

O Palmeiras anunciou o retorno do atacante Dudu pro restante da temporada. O clube árabe Al-Duhail não exerceu o direito de compra do jogador, que fechou com o alviverde paulista na noite do último sábado. Bicampeão Brasileiro e da Copa do Brasil, o ídolo palmeirense foi questionado pelo comentarista Sormani, da ESPN. No programa "Bate-Bola Debate" desta segunda-feira, o jornalista afirmou que hoje, o atacante chega como reserva.+ Confira a classificação dos grupos da Libertadores

De acordo com Sormani, Dudu não tem espaço na equipe atual de Abel Ferreira. Para ele, o jogador vai ter que superar os rendimentos de Rony e Luiz Adriano para assumir a titularidade do Palmeiras.

- O Dudu vai dar robusteza a esse elenco do Palmeiras, não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, ele não joga mais que o Rony e Luiz Adriano nesse momento. Outra coisa, à exceção daquele gol na Copa do Brasil contra o Santos na final de 2015, que gol decisivo que o Dudu fez? O Rony faz gol decisivo toda hora - pontuou Sormani, comentarista que já afirmou que a Libertadores "caiu no colo" do Palmeiras.

- Eu não mexeria no que vem dando certo. Fiquei impressionado com o futebol do Palmeiras contra o Bragantino, especialmente no segundo tempo. Gostei muito do que vi ontem contra o Corinthians. Time está evoluindo, vai botar o Dudu nesse time pra quê? Vai tirar quem? Eu não tiraria ninguém. Está tudo funcionando - completou.

Por fim, ele completou ponderando que, apesar de não chegar entre os 11 iniciais, Dudu vai ser importante para o restante da temporada.

- Abel pode por ele em uma mexida dentro do jogo. Quando for poupar titulares para um confronto mais importante. Aí entra o Dudu. Pra mim, o Rony é um jogador muito mais decisivo e não o acho inferior ao Dudu. São do mesmo nível, e olhe lá. Dudu pode ter técnica mais apurada, mas o Rony é muito mais decisivo que ele - concluiu Sormani.