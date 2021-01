Para agradar Conmebol, Globo prepara programação especial na final da Libertadores

A Rede Globo fará uma programação especial em preparação para a final da Libertadores neste sábado entre Palmeiras e Santos. A emissora não tem os direitos de transmissão da partida, que passará no SBT e na FOX Sports, mas terá edições especiais de mesas redondas e repórteres no Rio de Janeiro entrando ao vivo, assim tentando agradar a Conmebol. A informação é de Gabriel Vaquer, do UOL.

O SporTV contará com edições especiais do "SporTV News", "Redação", "Seleção" e do "Troca de Passes" no sábado. O narrador Galvão Bueno, que costuma participar do "Seleção" apenas as quintas, também participará dos programas especiais. A única orientação é para não citar onde o telespectador poderá assistir ao jogo, diferente do que foi feito em 2019, quando a TV Globo passou a final entre Flamengo e River Plate.

Essa proposta é diferente da tomada em 2012, com os jogos Olímpicos de Londres, em que a Record tinha exclusividade de transmissão. Naquela oportunidade, a Rede Globo se limitou a fazer pequenas entradas com vídeos de agências no "Jornal Nacional".

Desta maneira, a Rede Globo pretende mostrar a Conmebol que está pronta para voltar a transmitir a Libertadores em 2022, quando haverá uma nova disputa pelos direitos de transmissão no Brasil.

Em resposta, o SBT também pretende fazer uma transmissão especial para a final da Libertadores. O canal terá um narrador no Maracanã e o apresentador do "Arena SBT" Benjamin Back prometeu uma "cobertura de Copa do Mundo".