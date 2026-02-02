Paquetá é apresentado no Flamengo após vice da Supercopa e cita gol perdido: 'Eu não dormi' Maior contratação da história do futebol brasileiro, Paquetá sabe a responsabilidade que a sua volta tem para manter o Flamengo na rota dos títulos que marcou 2025 Estadão Conteúdo 02.02.26 16h22 Lucas Paquetá, do Flamengo (Instagram @flamengo) Em uma situação normal no mundo do futebol, um jogador primeiro é apresentado para a torcida para depois fazer a sua estreia. Paquetá inverteu essa ordem em sua volta ao Flamengo, entrou em campo neste domingo já disputando um título, que acabou não vindo, e ficou marcado por ter perdido um gol claríssimo que empataria o duelo no fim do segundo tempo. Nesta segunda, ao ser entrevistado como o principal reforço do clube para a temporada 2026, ele comentou esse "capricho do destino". "Eu não consegui dormir. Eu me cobro muito", afirmou o jogador. "Óbvio que eu queria chegar e ser campeão. Tudo o que eu fiz para estar aqui nesses jogos, paguei o avião, abri mão do meu salário no West Ham e muitas coisas que as pessoas não sabem. Eu queria chegar e poder ter essa oportunidade, mas não foi desta maneira que eu esperava", disse o meio-campista. Maior contratação da história do futebol brasileiro, Paquetá sabe a responsabilidade que a sua volta tem para manter o Flamengo na rota dos títulos que marcou o ano de 2025. Revelado no clube, ele afirmou estar pronto para essa tentar cumprir essa missão. "Eu volto uma pessoa diferente, obviamente. Eu cresci não só como profissional, mas como ser humano também. Me tornei pai, tenho uma família. Volto mais cascudo no sentido de aprender a lidar com as situações que eu vá vivenciar", afirmou o rubro-negro. Na conversa com os jornalistas, ele se colocou à disposição do técnico Filipe Luís para atuar onde for necessário. "Gosto de estar no campo ajudando meus companheiros. Fazer mais de uma função me torna privilegiado e talvez dê uma certa vantagem. Fica a critério dele onde me utilizar e vou estar satisfeito de ajudar o Flamengo", comentou. Passada a frustração da perda do título da Supercopa, o Flamengo volta a campo já nesta quarta-feira. Depois de amargar uma derrota de 2 a 1 para o São Paulo na estreia, a equipe carioca recebe o Internacional no Maracanã em busca de seu primeiro triunfo no torneio nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Paquetá apresentação Supercopa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo pode estrear nova camisa na Série A diante do Mirassol Leão Azul poderá jogar contra a equipe paulista com o novo uniforme fabricado pela Volt 02.02.26 17h21 Futebol Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários 02.02.26 13h50 futebol Nos últimos 20 anos, Paysandu perdeu apenas duas vezes para a Tuna Luso; confira Equipes se enfrentam pela terceira rodada do Parazão na próxima quarta-feira (4) 02.02.26 13h42 futebol Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022 Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão 02.02.26 11h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES NOVA DATA? Jogo entre Remo e Mirassol pode ser adiado pela Série A; saiba o motivo Confronto marcado para quarta-feira (4) depende do desfecho de partida do Paulistão; CBF ainda não oficializou mudança 02.02.26 9h56 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 Futebol Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários 02.02.26 13h50 futebol Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022 Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão 02.02.26 11h11