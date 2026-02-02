Paquetá é apresentado no Flamengo após vice da Supercopa e cita gol perdido: 'Eu não dormi'

Em uma situação normal no mundo do futebol, um jogador primeiro é apresentado para a torcida para depois fazer a sua estreia. Paquetá inverteu essa ordem em sua volta ao Flamengo, entrou em campo neste domingo já disputando um título, que acabou não vindo, e ficou marcado por ter perdido um gol claríssimo que empataria o duelo no fim do segundo tempo. Nesta segunda, ao ser entrevistado como o principal reforço do clube para a temporada 2026, ele comentou esse "capricho do destino".

"Eu não consegui dormir. Eu me cobro muito", afirmou o jogador. "Óbvio que eu queria chegar e ser campeão. Tudo o que eu fiz para estar aqui nesses jogos, paguei o avião, abri mão do meu salário no West Ham e muitas coisas que as pessoas não sabem. Eu queria chegar e poder ter essa oportunidade, mas não foi desta maneira que eu esperava", disse o meio-campista.

Maior contratação da história do futebol brasileiro, Paquetá sabe a responsabilidade que a sua volta tem para manter o Flamengo na rota dos títulos que marcou o ano de 2025. Revelado no clube, ele afirmou estar pronto para essa tentar cumprir essa missão.

"Eu volto uma pessoa diferente, obviamente. Eu cresci não só como profissional, mas como ser humano também. Me tornei pai, tenho uma família. Volto mais cascudo no sentido de aprender a lidar com as situações que eu vá vivenciar", afirmou o rubro-negro.

Na conversa com os jornalistas, ele se colocou à disposição do técnico Filipe Luís para atuar onde for necessário. "Gosto de estar no campo ajudando meus companheiros. Fazer mais de uma função me torna privilegiado e talvez dê uma certa vantagem. Fica a critério dele onde me utilizar e vou estar satisfeito de ajudar o Flamengo", comentou.

Passada a frustração da perda do título da Supercopa, o Flamengo volta a campo já nesta quarta-feira. Depois de amargar uma derrota de 2 a 1 para o São Paulo na estreia, a equipe carioca recebe o Internacional no Maracanã em busca de seu primeiro triunfo no torneio nacional.