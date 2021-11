Paloma Tocci sobre reconciliação com Rubinho: 'Em alguns momentos é preciso 'tirar o time de campo'

O piloto Rubens Barrichello e a jornalista Paloma Tocci reataram o namoro após terminarem em julho deste ano. O casal ficou cerca de três meses separados, período que, segundo a apresentadora contou em uma rede social, serviu para 'ajustar' o relacionamento com Rubinho.

- Sim [voltamos em definitivo]. Quando ele estiver ao meu lado, podemos falar mais sobre isso um dia, se ele quiser, claro. Mas, às vezes relacionamentos passam por ajustes. Em alguns momentos é preciso 'tirar o time de campo'. Mas, foi para o nosso melhor. Que Deus abençoe nossa relação - disse Paloma Tocci.

Ainda de acordo com as aspas da jornalista, o casal mora em casas diferentes e pretende seguir adiante com essa decisão.



- Não [moramos juntos]. Estou preparando tudo da minha obra e mostrando aqui. O Rubinho está começando uma obra no dele também. Dormimos muito um na casa do outro, mas cada um tem sua casa - completou a apresentadora.



Em outubro, Rubens Barrichello deu indícios de ter reatado o relacionamento com Paloma Tocci. No Instagram, o velocista publicou uma foto com a companheira e apostou na seguinte legenda: 'Amo você'. (Veja abaixo)