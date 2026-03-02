Palmeiras x Novorizontino na final do Paulistão 2026: veja data e locais da decisão Estadão Conteúdo 02.03.26 10h18 Palmeiras e Novorizontino estão classificados para a final do Campeonato Paulista 2026. O time alviverde vai disputar o título pela sétima vez consecutiva, enquanto a equipe do interior retorna à decisão depois de 36 anos e quer erguer a taça de maneira inédita. O Palmeiras avançou à final depois de eliminar o Capivariano (4 a 0) e o São Paulo (2 a 1) nas quartas de final e semifinal, respectivamente, jogando ambas as partidas na Arena Barueri. Já o Novorizontino passou por Santos (2 a 1) e Corinthians (1 a 0), com a vantagem de ter enfrentado os gigantes em casa. Diferentemente das fases anteriores, a final será disputada em partidas de ida e volta. Novorizontino e Palmeiras têm o mesmo número de pontos na classificação geral, mas, por levar vantagem no saldo de gols (8 a 5, a equipe do interior paulista vai disputar a segunda partida em casa, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. Os dois times se enfrentaram na primeira fase, em Novo Horizonte. O time da casa surpreendeu e goleou a equipe do técnico Abel Ferreira por 4 a 0. A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu os dias 4 (quarta-feira) e 8 de março (domingo) para a realização das finais. Os horários ainda vão ser divulgados pela entidade. A tendência é o Palmeiras mandar o jogo de ida da final na Arena Barueri. Isso porque o Allianz Parque está em processo de troca do gramado sintético e a chance de ficar pronto a tempo de receber a partida é considerada mínima. Assim como foi durante toda a competição, o Novorizontino vai mandar a partida no próprio estádio, a 400km da capital. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Paulistão Palmeiras Novorizontino final COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Castanhal e Capitão Poço decidem a Copa Grão-Pará 2026 Equipes avançaram para a decisão após disputas de pênaltis no último sábado (28) 02.03.26 10h43 futebol Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão 02.03.26 10h02 Atualização Jogador do Paysandu recebe alta após sofrer concussão cerebral durante o Re-Pa Kleiton Pego deixou o jogo contra o Remo de ambulância após choque com Marllon 02.03.26 8h58 Parazão Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração 01.03.26 15h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEU PAPÃO Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio 01.03.26 19h08 BUSCA Vai voltar? Remo entra em contato com treinador Guto Ferreira após demitir Osorio Em 2025, Guto Ferreira liderou uma arrancada considerada decisiva para o acesso 01.03.26 20h48 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.03.26 7h00 futebol Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão 02.03.26 10h02