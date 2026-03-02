Palmeiras x Novorizontino na final do Paulistão 2026: veja data e locais da decisão

Palmeiras e Novorizontino estão classificados para a final do Campeonato Paulista 2026. O time alviverde vai disputar o título pela sétima vez consecutiva, enquanto a equipe do interior retorna à decisão depois de 36 anos e quer erguer a taça de maneira inédita.

O Palmeiras avançou à final depois de eliminar o Capivariano (4 a 0) e o São Paulo (2 a 1) nas quartas de final e semifinal, respectivamente, jogando ambas as partidas na Arena Barueri. Já o Novorizontino passou por Santos (2 a 1) e Corinthians (1 a 0), com a vantagem de ter enfrentado os gigantes em casa.

Diferentemente das fases anteriores, a final será disputada em partidas de ida e volta. Novorizontino e Palmeiras têm o mesmo número de pontos na classificação geral, mas, por levar vantagem no saldo de gols (8 a 5, a equipe do interior paulista vai disputar a segunda partida em casa, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.

Os dois times se enfrentaram na primeira fase, em Novo Horizonte. O time da casa surpreendeu e goleou a equipe do técnico Abel Ferreira por 4 a 0.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu os dias 4 (quarta-feira) e 8 de março (domingo) para a realização das finais. Os horários ainda vão ser divulgados pela entidade.

A tendência é o Palmeiras mandar o jogo de ida da final na Arena Barueri. Isso porque o Allianz Parque está em processo de troca do gramado sintético e a chance de ficar pronto a tempo de receber a partida é considerada mínima. Assim como foi durante toda a competição, o Novorizontino vai mandar a partida no próprio estádio, a 400km da capital.