Palmeiras x Flamengo: autoridades uruguaias ampliam presença de público na final da Libertadores

A final da Libertadores de 2021, que será disputada entre Flamengo e Palmeiras, contará com mais apoio das arquibancadas. Isso porque na tarde desta segunda-feira, as autoridades uruguaias decidiram ampliar a presença de público no estádio Centenário para 75% - antes, o local teria 50% da capacidade liberada. A informação foi confirmada por Luiz Eduardo Baptista, vice presidente de Relações Externas do Rubro-Negro.

A Secretaria Nacional de Esportes do Uruguai, publicou que, em acordo com o Ministério da Saúde do país, autorizou, a partir de 26 de outubro, liberou essa porcentagem (de 75%) de espectadores para todos os eventos que sejam 100% ao ar livre. Portanto, 45 mil pessoas poderão estar no estádio Centenário.

Também vale destacar que já está definido que cada clube terá direito a 9.375 ingressos. Anteriormente, estavam acordados 5 mil.

Além disso, na publicação, a Secretaria ressaltou a obrigação de todos as pessoas acima de 12 anos apresentarem o comprovante de esquema de vacinação completo - duas doses tomadas contra a Covid-19, além de um intervalo de pelo menos 14 dias após a segunda dose. Será obrigatório o uso de máscara e o distanciamento social.

Ainda nesta segunda-feira, houve uma reunião entre o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, e o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.

O governo uruguaio, inclusive, já se mostrou otimista por uma liberação de 100% do público no estádio tanto para a final da Sul-Americana quanto para a da Libertadores.

Vale frisar que, embora a final seja brasileira, não houve possibilidade de mudança da final para o território nacional. O estádio Centenário passa por reformas há semanas e os ingressos já foram colocados à venda.

Todo o gramado está sendo trocado pela Conmebol, por exemplo. As tribunas de imprensa, arquibancadas, cabines de transmissão, banheiros e vestiários também estão sendo remodelados, assim como a iluminação.