Palmeiras quer Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo, e avalia fazer proposta Estadão Conteúdo 22.04.26 21h58 O Palmeiras negocia a contratação de Alexander Barboza, zagueiro argentino do Botafogo que tem contrato com o clube carioca até dezembro deste ano. Ele pode, portanto, assinar um pré-contrato com qualquer time a partir de julho. O clube paulista quer o defensor para o meio do ano, quando abrir a próxima janela de transferências. Neste caso, avalia oferecer uma proposta ao Botafogo, que vê vantagem no negócio, já que, em crise financeira e com R$ 2,7 bilhões em dívidas, não entrou em acordo para renovar o contrato do jogador e pode perdê-lo de graça no fim do ano. Os dirigentes do Palmeiras conversam com Juan Pablo Oller, empresário do jogador argentino. Os primeiros contatos foram considerados positivos. Existe a possibilidade também de que o acordo seja feito para que o jogador se transfira ao Palmeiras na próxima temporada, especialmente se o clube paulista viabilizar a contratação de Nino, a prioridade para reforçar a zaga. Caso o Zenit, da Rússia, não libere o atleta, o plano é ter Barboza antes, no meio do ano. Dirigentes do Botafogo não foram consultados pelo Palmeiras ainda, mas sabem do interesse do clube pelo atleta de 31 anos, que pediu valorização salarial para renovar com o clube carioca e não foi atendido. O time alvinegro ainda quer renovar o contrato do atleta, mas sabe que o cenário, hoje, é desfavorável. Barboza fez nove jogos do Brasileirão. Portanto, pode fazer apenas mais três, já que o limite é 12, para poder atuar pelo Palmeiras no torneio nesta temporada. O zagueiro argentino é considerado ídolo do Botafogo, pelo qual foi campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024. São 117 partidas e quatro gols em pouco mais de duas temporadas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Botafogo Alexander Barboza COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Após 12 rodadas, Craque Neto projeta rebaixamento do Remo: 'Tem dois times que já caíram' Ex-jogador afirmou que apesar de gostar da torcida, o time já está rebaixado 22.04.26 13h28 Copa do Brasil Após derrota do Paysandu, Júnior Rocha destaca atuação e cita busca pelo equilíbrio Treinador explicou também as substituições e ressaltou questões físicas dos jogadores 22.04.26 12h04 luto Renato Gaúcho se emociona e lamenta morte da irmã antes de jogo entre Paysandu e Vasco Mesmo em meio ao luto, treinador seguiu no comando do Gigante da Colina em Belém 22.04.26 10h40 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após 12 rodadas, Craque Neto projeta rebaixamento do Remo: 'Tem dois times que já caíram' Ex-jogador afirmou que apesar de gostar da torcida, o time já está rebaixado 22.04.26 13h28 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 luto Renato Gaúcho se emociona e lamenta morte da irmã antes de jogo entre Paysandu e Vasco Mesmo em meio ao luto, treinador seguiu no comando do Gigante da Colina em Belém 22.04.26 10h40