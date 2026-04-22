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Palmeiras quer Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo, e avalia fazer proposta

Estadão Conteúdo

O Palmeiras negocia a contratação de Alexander Barboza, zagueiro argentino do Botafogo que tem contrato com o clube carioca até dezembro deste ano. Ele pode, portanto, assinar um pré-contrato com qualquer time a partir de julho.

O clube paulista quer o defensor para o meio do ano, quando abrir a próxima janela de transferências. Neste caso, avalia oferecer uma proposta ao Botafogo, que vê vantagem no negócio, já que, em crise financeira e com R$ 2,7 bilhões em dívidas, não entrou em acordo para renovar o contrato do jogador e pode perdê-lo de graça no fim do ano.

Os dirigentes do Palmeiras conversam com Juan Pablo Oller, empresário do jogador argentino. Os primeiros contatos foram considerados positivos.

Existe a possibilidade também de que o acordo seja feito para que o jogador se transfira ao Palmeiras na próxima temporada, especialmente se o clube paulista viabilizar a contratação de Nino, a prioridade para reforçar a zaga. Caso o Zenit, da Rússia, não libere o atleta, o plano é ter Barboza antes, no meio do ano.

Dirigentes do Botafogo não foram consultados pelo Palmeiras ainda, mas sabem do interesse do clube pelo atleta de 31 anos, que pediu valorização salarial para renovar com o clube carioca e não foi atendido. O time alvinegro ainda quer renovar o contrato do atleta, mas sabe que o cenário, hoje, é desfavorável.

Barboza fez nove jogos do Brasileirão. Portanto, pode fazer apenas mais três, já que o limite é 12, para poder atuar pelo Palmeiras no torneio nesta temporada.

O zagueiro argentino é considerado ídolo do Botafogo, pelo qual foi campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024. São 117 partidas e quatro gols em pouco mais de duas temporadas.

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