Palmeiras perde para Mirassol 'invencível' no Maião e vê Flamengo encostar na liderança Estadão Conteúdo 09.11.25 22h47 O Palmeiras perdeu para o Mirassol por 2 a 1 pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado faz com que o Flamengo encoste nos palmeirenses na liderança. Cada um tem 68 pontos, com vantagem alviverde pelo número de vitórias. Com duas das quatro melhores equipes do campeonato em campo, a partida teve alto nível. Os dois times demonstraram ofensividade, e o duelo entre os técnicos foi um verdadeiro jogo de xadrez. Destaque ainda para o golaço de Vitor Roque, de bicicleta e com a chuteira rasgada. Durante a Data Fifa, o Palmeiras encara o Santos, na Vila Belmiro, em jogo atrasado, sem o suspenso Andreas Pereira e os atletas convocados. A partida será no sábado, às 21h. O Mirassol também tem os santistas como próximo adversário, mas apenas após a pausa. O time da casa não se apequenou diante do Palmeiras e fez jus à invencibilidade jogando em casa. Quem se atrasou perdeu de ver o placar ser aberto, com um minuto de partida. Em uma roubada de bola na intermediária, o Mirassol abriu o jogo pela direita com Lucas Ramon. O lateral cruzou para Gabriel, que voltou a marcar após três meses, com chute cruzado entre as pernas de Carlos Miguel. Mesmo quando o Palmeiras cresceu na partida, com avanço da marcação e até chegadas ao ataque, o Mirassol manteve a intensidade. O time da casa defendia-se e saía para o jogo tentando ampliar. Mas alguns erros de passes foram problemas. O Palmeiras empatou após um escanteio, contando com a genialidade de Vitor Roque. Walter afastou a cobrança, mas a bola voltar para a área, e o camisa 9 acertou uma bicicleta perfeita para o fundo das redes. O time da casa cobrou por uma falta no goleiro na dividida após o cruzamento que deu origem ao gol. Minutos antes, em lance semelhante, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza havia marcado falta em Carlos Miguel. O empate pareceu "ligar" o Mirassol, que estava cometendo deslizes. O time reagiu com ofensividade. Aos 41 minutos, Carlos Miguel precisou operar um milagre para salvar cabeceio de Cristian. O goleiro não conseguiu repetir o feito quando Reinaldo cobrou lateral diretamente na área, e João Victor subiu mais que todo mundo para recolocar o Mirassol em vantagem. O Palmeiras voltou ao segundo tempo com a marcação encaixada. O time não deixava o adversário passar do meio de campo. Um duelo particular se estabeleceu entre Abel e Guanaes. A cada substituição feita, a dinâmica de um se adaptava ao movimento do outro. O Palmeiras ficou mais ofensivo, com Veiga e Maurício, junto de Sosa, que já havia entrado no intervalo, Flaco e Roque. Isso marcou o sufoco que os palmeirenses impuseram aos mandantes nos 10 minutos finais. Walter passou a fazer cera. E o Mirassol assumiu a postura de defender o resultado. Abel insistiu com peso no ataque, com Bruno Rodrigues. Restavam apenas Maurício e Veiga no meio de campo do Palmeiras. Havia insistência em cruzamentos. Os defensores do Mirassol subiam para afastar todos. FICHA TÉCNICA MIRASSOL 2 X 1 PALMEIRAS MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo (Neto Moura), Danielzinho e Gabriel (Shaylon); Alesson (Luiz Otávio), Negueba (Carlos Eduardo) e Cristian (Chico da Costa). Técnico: Rafael Guanaes. PALMEIRAS - Carlos Miguel; Khellven (Maurício), Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Aníbal Moreno (Raphael Veiga), Andreas Pereira (Bruno Rodrigues), Allan e Felipe Anderson (Ramón Sosa); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. GOLS - Gabriel, a um minuto, e Vitor Roque, aos 30, e João Victor, aos 47 minutos do primeiro tempo. ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP). CARTÕES AMARELOS - José Aldo, João Victor e Walter (Mirassol); Andreas Pereira e Bruno Fuchs (Palmeiras). PÚBLICO - 11.457 pessoas. RENDA - R$ 1.207.940,00. LOCAL - Estádio José de Campos Maia, em Mirassol (SP). 