Palmeiras peca pela falta de vontade e perde para o Botafogo-SP mesmo com um jogador a mais Estadão Conteúdo 01.02.26 22h52 O Palmeiras tinha uma boa chance de se classificar para as quartas de final do Paulistão neste domingo (1º) em caso de vitória sobre o Botafogo-SP, mas nem de longe se mostrou interessado nisso. O time de Abel Ferreira foi preguiçoso, pouco criou e, mesmo com um a mais, perdeu para o adversário de Ribeiro Preto por 1 a 0. Não foi um jogo bonito tecnicamente, para nenhum dos lados, mas foi o Botafogo quem mais mostrou disposição em abrir o placar. Os lances que mais chamaram atenção envolveram a árbitra Marianna Nanni Batalha, que teve de trabalhar para manter o controle da partida. Foram 5 cartões amarelos aplicados ainda no primeiro tempo. O VAR também deu as caras cedo. A bola ficou sem rolar por um bom tempo para verificar um possível pênalti de Giay em Hygor aos 19 minutos. Após consultar as imagens, a juíza optou por não marcar a infração. A enrolação rendeu 7 minutos de acréscimos. Recheado de garotos, o time de Abel Ferreira praticamente não criou e foi completamente dominado pelo clube do interior. Os passes esticados de Bruno Fuchs renderam as poucas e pobres oportunidades do Palmeiras, que sofreu com um meio de campo sem brilho, nem criatividade. A única boa chance palmeirense veio com Luighi nos primeiros minutos. Tirando isso, Marcelo Lomba teve de mostrar trabalho para não sofrer gols. Na volta dos vestiários, foi premiada a equipe que mais mostrou vontade de vencer o primeiro tempo. O Botafogo-SP voltou com a mesma postura e, após lance de bola parada na intermediária, Leandro Maciel acertou um chute rasteiro de longe e abriu o marcador aos 4 minutos. Apático, o Palmeiras voltou o mesmo. Na formação e na disposição. Passados 15 minutos, Abel Ferreira tentou trazer a cavalaria a campo na esperança de correr atrás do resultado negativo. E num primeiro momento até deu sinais de funcionar. Vitor Roque chegou a marcar de carrinho após passe de Giay na pequena área, mas o lateral estava impedido ao receber lançamento de Fuchs. A bandeira subiu imediatamente. Mesmo com um jogador a mais por um bom tempo, o Palmeiras continuou com repertório pobre. A falta de vontade tomou conta dos comandados de Abel Ferreira, fossem eles iniciantes ou dos que entraram depois, como Marlon Freitas e Andreas Pereira. Allan até teve um bom momento aos 44, mas a bola passou à direita do goleiro Victor Souza. Com o resultado, o Botafogo-SP encerrou um jejum que durava 12 anos, desde a última vez que derrotou o Palmeiras. No caso, foi em 2014, também em Ribeirão. De lá para cá, foram 11 encontros, com 9 vitórias do time alviverde e dois empates. Para o Palmeiras, resta tentar juntar os cacos e recuperar a animação para enfrentar o Vitória, na quarta-feira (4) pelo Brasileirão. No Paulistão, vai visitar o Corinthians em Itaquera no próximo domingo (8). FICHA TÉCNICA BOTAFOGO-SP 1 x 0 PALMEIRAS BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Leandro Maciel, Matheus Sales (Morelli) e Rafael Gava (Márcio Maranhão); Jefferson Nem (Jonathan), Hygor (Guilherme Queiróz) e Kelvin (Carlos Eduardo). Técnico: Cláudio Tencati. PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Giay, Benedetti (Andreas Pereira), Bruno Fuchs e Jefté; Emiliano Martínez, Larson (Marlon Freitas) e Riquelme Fillipi (Allan); Luighi (Ramón Sosa), Belé (Flaco López) e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. GOLS - Leandro Maciel aos 4 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Matheus Sales, Hygor, Leandro Maciel, Gabriel Inocêncio, Vilar, Victor Souza (Botafogo-SP); Larson, Ramón Sosa (Palmeiras). CARTÃO VERMELHO - Vilar (Botafogo-SP). JUÍZA - Marianna Nanni Batalha. PÚBLICO E RENDA - Não divulgados. LOCAL - Estádio Santa Cruz/Arena NicNet, em Ribeirão Preto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Botafogo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Em jogo com quatro gols, São Raimundo e Amazônia empatam na segunda rodada do Parazão Equipes se enfrentam neste domingo (1º), no Estádio Municipal de Belterra 01.02.26 20h09 Futebol Técnico do Paysandu valoriza vitória sobre o Capitão Poço e desvia foco do Re-Pa: “Não quero saber” “O nosso foco único é a Tuna”, disse Júnior Rocha quando questionado sobre a preparação para o clássico Rei da Amazônia. 01.02.26 19h56 Futebol Em jogo morno, Paysandu vence o Capitão Poço e mantém 100% na temporada Com o resultado, Papão alcançou a vice-liderança do Parazão, com seis pontos conquistados. 01.02.26 19h08 Futebol Paysandu celebra 112 anos com festa e bolo na Curuzu antes de duelo pelo Parazão O Papão antecipou as comemorações de seu aniversário neste domingo (01); mascote e crianças participaram da homenagem no gramado. 01.02.26 17h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 01.02.26 7h00 FUTEBOL Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A 01.02.26 8h00 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 Supercopa do Brasil Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) pela Supercopa Rei Flamengo e Corinthians jogam pela Supercopa do Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 12h00