Palmeiras negocia retorno de Gustavo Scarpa para 2024; Flamengo também mostra interesse

Gustavo Scarpa, jogador que se destacou pelo Palmeiras nas últimas temporadas, pode estar a caminho de um retorno ao clube brasileiro em janeiro de 2024, segundo o jornalista Álvaro Loureiro, do SBT Sports. O time Alviverde pretende ainda contratar mais quatro reforços para a próxima temporada.

Atualmente emprestado ao Olympiacos, da Grécia, pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, Scarpa enfrentou um período desafiador na Europa e não atendeu às expectativas. O jogador, que se destacou no último Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, despertou o interesse de outros clubes brasileiros, incluindo o Flamengo.

"O Flamengo também mostrou interesse no jogador, mas ele prefere o retorno ao Alviverde, até pelo momento turbulento vivido pelo time carioca", disse Loureiro.

Aos 29 anos, Scarpa já acumula uma série de conquistas em sua carreira pelo Palmeiras, incluindo dois títulos do Campeonato Brasileiro (em 2018 e 2022), dois Paulistas (em 2020 e 2022), duas Libertadores (em 2020 e 2021), uma Copa do Brasil (em 2020) e uma Recopa Sul-Americana (em 2022). Além dos troféus coletivos, ele também foi agraciado com o título de melhor jogador do Brasileirão de 2022.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)