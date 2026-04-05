Palmeiras mostra força, ganha do Bahia em Salvador e conquista quinta vitória seguida Estadão Conteúdo 05.04.26 21h52 O Palmeiras começou a desafiadora sequência como visitante neste domingo com vitória sobre o Bahia por 2 a 1. Em Salvador, o líder do Brasileirão mostrou força depois de ser dominado em parte do segundo tempo e garantiu nos minutos finais o quinto triunfo consecutivo no torneio. São 25 pontos para o Palmeiras, que lidera o campeonato com cinco de vantagem para o São Paulo e Fluminense, os mais próximos na tabela. A equipe alviverde derrubou longa invencibilidade do Bahia em casa. Eram quase cinco meses sem perder na Fonte Nova. O primeiro revés como mandante no torneio fez os baianos caírem para o quinto lugar, com 17 pontos. Serão mais duas partidas seguidas para o Palmeiras fora de casa, incluindo a estreia na Libertadores, marcada para quarta-feira diante do Junior Barranquilla, na Colômbia. Depois, no domingo, visita o arquirrival Corinthians em Itaquera, em duelo da 11ª rodada do Brasileirão. O jogo foi um indicativo de que os dois devem mesmo brigar entre os líderes do torneio até o final. Forte em casa, o Bahia fez como sempre faz na Fonte Nova: se impôs e teve grande volume de jogo nos primeiros 45 minutos. Mas faltaram conexões e aproximação dos anfitriões, incapazes de encontrar espaços na defesa palmeirense. Foi um controle passivo dos baianos. O Palmeiras se fechou e não sofreu tanto. Também conseguiu poucas vezes manter a bola no ataque. No entanto, na primeira vez que fustigou o Bahia marcou graças ao talento de dois dos seus mais talentosos jogadores. Flaco López rolou de calcanhar para Jhon Arias acertar o ângulo esquerdo. Uma pintura do eficiente visitante. Foi promissor o início de segundo tempo do Palmeiras, que foi de novo à rede, com Maurício. O gol, porém, não valeu porque foi marcado impedimento na origem do lance. Depois disso, o jogo dos paulistas não fluiu. O Bahia cresceu, passou a encaixar os ataques que não havia conseguido no primeiro tempo e foi dominante. Tanto que fez Carlos Miguel trabalhar em finalização potente do uruguaio Cristian Olivera. O gigante goleiro palmeirense nada pôde fazer quando o zagueiro David Duarte subiu mais alto que todos marcadores na área para acertar cabeceio violento e empatar o jogo. Os baianos se mantiveram no ataque por alguns minutos, mas os paulistas suportaram a pressão, esfriaram a partida e cresceram no jogo à medida que Abel Ferreira mexeu na equipe. Resistiram e foram resilientes para voltar a atacar com inteligência. Descansados, Sosa, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Luighi deram frescor ao time alviverde, que, então, passou a exercer domínio na Fonte Nova. Foram duas chances claras em contragolpes até balançar a rede, valendo-se da sorte e de infelicidade de Ramos Mingo. O defensor vacilou e fez contra o gol que definiu a vitória palmeirense após cruzamento de Andreas Pereira. BAHIA X 2 PALMEIRAS BAHIA: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Cristian Olivera (Ademir), Erick Pulga (Dell) e Everaldo (Willian José). Técnico: Rogério Ceni. PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Arthur (Khellven); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan (Felipe Anderson), Maurício (Lucas Evangelista) e Arias (Sosa); Flaco López (Luighi). Técnico: Abel Ferreira. GOLS: Arias, aos 41 do 1ºT. David Duarte, aos 13, e Ramos Mingo (contra) do 2ºT. ÁRBITRO: Lucas Casagrande. CARTÕES AMARELOS: Luciano Juba, Arias, Giay, Khellven, Abel Ferreira, Rogério Ceni, Gabriel Xavier. PÚBLICO: 41.645 torcedores. RENDA: R$ 1.794.354,50. LOCAL: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). 