Palmeiras levará parte do elenco ao Mundial nos Estados Unidos em jatinho de Leila Pereira

O Palmeiras embarcará desfalcado para o Mundial de Clubes. A delegação viaja dia 9, próxima segunda-feira, aos Estados Unidos, sem seis jogadores por causa de compromissos pelas seleções que disputam as Eliminatórias Sul-Americanas.

Ciente dessa situação, o clube armou uma logística especial para levar os convocados. O elenco viaja dia 9, em voo fretado, com destino a Greensboro, na Carolina do Norte, base da equipe nos Estados Unidos. Já os atletas que vão defender suas seleções, casos de Gustavo Gómez, Piquerez, Ríos, Emiliano Martínez, Facundo Torres e Estêvão, viajam dia 11, com a presidente Leila Pereira, no jatinho particular da presidente - não o avião da Placar Linhas Aéreas.

Os seis têm o último compromisso nas Eliminatórias terça-feira, 10. Gómez defende o Paraguai, Ríos joga pela Colômbia, Estêvão foi convocado por Ancelotti para a seleção brasileira e Piquerez, Martínez e Facundo Torres representam o Uruguai.

Gómez e Estêvão serão rivais, já que Brasil e Paraguai se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo.

O zagueiro Benedetti e o atacante Luighi também iriam no jatinho com os convocados, mas não vão mais. Os dois jovens, que disputam amistosos com a seleção brasileira sub-20 no Egito, pegarão um voo fretado na Itália e de lá partirão aos Estados Unidos.

Os oito jogadores perderão ao menos dois treinamentos em Greensboro e chegarão a tempo das últimas atividades antes da estreia. O time faz seu primeiro jogo no Mundial dia 15, domingo. O adversário é o Porto, de Portugal, no Metlife Stadium, em New Jersey. Al-Ahly, do Egito, e Inter Miami são os outros adversários na fase de grupos.