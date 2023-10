Palmeiras insiste na contratação de Bruno Henrique do Flamengo e faz nova proposta

O Palmeiras está determinado a fazer com que Bruno Henrique, uma das estrelas do Flamengo, vista a camisa alviverde no início de 2024. Os esforços do clube paulista para contratar o atacante são evidentes e, após uma oferta de quatro anos de contrato que o tornaria um dos jogadores mais bem remunerados do elenco, eles fizeram uma nova proposta ao jogador.

A primeira proposta do Palmeiras era de três anos, sendo os dois primeiros anos garantidos e o terceiro condicionado ao cumprimento de metas consideradas alcançáveis. No entanto, o Verdão não se conteve e lançou uma nova investida, aumentando o tempo de contrato, sem alterar os valores dos salários e luvas, que seriam distribuídos ao longo de mais um ano.

Apesar da abordagem agressiva e de números tentadores, o Palmeiras ainda não obteve uma resposta positiva por parte de Bruno Henrique.

VEJA MAIS

Renovação travada com o Flamengo

Apesar das investidas do Palmeiras, Bruno Henrique ainda mantém a esperança de chegar a um acordo com o Flamengo e estender seu contrato, que termina no final de dezembro. No entanto, a negociação parece estar emperrada, com o ponto de discórdia centrando-se no tempo de contrato. Inicialmente, o clube carioca planejava uma renovação de apenas um ano, proposta que foi prontamente recusada por Bruno Henrique.

A diretoria rubro-negra mantém a convicção de que conseguirá renovar com o atacante, que tem sido parte fundamental do elenco desde 2019.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)