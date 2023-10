Apresentado no Flamengo, Tite explica porque vai trabalhar no Brasil em 2023: 'ajuste de datas'

O Flamengo apresentou o técnico Tite nesta segunda-feira (16), nas instalações do Ninho do Urubu. O renomado ex-treinador da Seleção Brasileira formalizou um acordo que o manterá à frente do time carioca até o final de 2024, rompendo com as previsões anteriores que sugeriam sua ausência do cenário nacional em 2023.

No ano de 2022, quando ainda estava à frente da Seleção, Tite declarou em diversas ocasiões sua intenção de não assumir um cargo em um clube brasileiro no ano subsequente. No entanto, ao ser questionado sobre a reviravolta, o técnico explicou o raciocínio por trás desse movimento inesperado.

"Prefiro considerar essa mudança como um ajuste de cronograma. A decisão de mirar 2024 como meu próximo objetivo profissional se baseou na premissa do interesse mútuo entre o clube e eu, assim como na compatibilidade dos nossos projetos", explicou Tite.

"O presidente do Flamengo, Marcos Braz, e eu discutimos como poderíamos alinhar meus objetivos pessoais com o ambicioso projeto do clube. O projeto do Flamengo acabou pesando mais na balança quando se tratava de ajustar as datas. Essa é uma situação que envolve riscos, mas também promete benefícios significativos. O nosso objetivo real é conquistar uma vaga direta na Libertadores", acrescentou.

Tite enfatizou a natureza matemática da perspectiva de conquistar títulos e classificações: "É um sonho, mas a realidade é que estamos enfrentando nove equipes com possibilidade de classificação. Para o projeto em 2024, era crucial conhecer profundamente todos os jogadores e começar a trabalhar agora. Foi esse ajuste que aconteceu dentro do planejamento original. Foi uma percepção da grandeza do Flamengo e do meu desejo pessoal de contribuir para o sucesso do clube."

O treinador de 62 anos reconheceu que, inicialmente, não planejava assumir um clube brasileiro em 2023, mas viu nessa oportunidade um desafio profissional estimulante, em especial por nunca ter exercido sua função no Rio de Janeiro. Ele mencionou o apoio da torcida, a infraestrutura do Flamengo e a qualidade do elenco como fatores que o motivaram a aceitar o cargo.

"A paixão da torcida, a estrutura do clube e a transparência no funcionamento da equipe me atraem. Não era minha intenção vir agora, mas existe uma necessidade. É um desafio profissional e uma oportunidade única de trabalhar em um estado onde nunca estive."

Além de Tite, o Flamengo anunciou a chegada de outros cinco profissionais que comporão a sua equipe técnica. São eles: César Sampaio, Cléber Xavier e Matheus Bacchi como auxiliares, Fábio Mahseredjian como preparador físico e Lucas Oliveira como analista. Com esse elenco experiente e uma visão ambiciosa, o Flamengo busca consolidar sua posição de destaque no futebol brasileiro e internacional.