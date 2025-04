Palmeiras iguala sequência inédita desde Paulistão de 2023 e orgulha Abel Ferreira

A vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza não deu apenas a liderança do Brasileirão ao time alviverde. O resultado garantiu uma sequência de seis triunfos consecutivos, marca que a equipe não atingia desde o começo da temporada de 2023, ainda no Campeonato Paulista.

Além da partida deste domingo, os palmeirenses vêm de vitória sobre Internacional (1 a 0), Corinthians (2 a 0), Cerro Porteño (1 a 0), Sport (2 a 1) e Sporting Cristal (3 a 2). Se comparada com a sequência de 2023, a série de vitórias deste ano pode ser considerada mais desafiadora.

Pesam no comparativo o clássico contra o Corinthians e as vitórias contra Inter e Fortaleza fora de casa. A sequência de 2023 envolve apenas jogos do Paulistão e a Supercopa do Brasil. Os adversários foram: Ituano (3 a 1), Flamengo (4 a 3), Mirassol (2 a 0), Santos (3 a 1), Inter de Limeira (2 a 0) e Água Santa (1 a 0).

Desde então, o time de Abel Ferreira tinha se aproximado da marca quatro vezes, mas caiu justamente no sexto jogo. A mais recente foi durante o Brasileirão de 2024, entre as rodadas 24 e 28, quando o Palmeiras caiu na Libertadores, mas esboçou uma reação no campeonato nacional e ainda ameaçou o título do Botafogo.

A sequência teve vitórias sobre Cuiabá (5 a 0), Athletico-PR (2 a 0), Criciúma (5 a 0), Vasco (1 a 0) e Atlético-MG (2 a 1). No sexto jogo, porém, veio um empate contra o Red Bull Bragantino.

Os resultados dão confiança a Abel Ferreira. O técnico valoriza as dificuldades encontradas pelo time e reconhece o esforço dos jogadores, enquanto comenta também a longevidade no cargo.

"Não tinha cabelo nenhum branco e agora estou cheio. Corto curtinho para vocês não verem. Aos campeões, desconforto, não há outra forma. Desconforto no treinador, nos jogadores... Gosto mais de ressaltar a atitude da equipe. Uns correm pelos outros. Bom ver quando o treinador troca, eles entram com vontade e atitude", comentou, na entrevista coletiva após a partida.

A derrota para o Palmeiras colocou fim a uma série de 23 jogos de invencibilidade do Fortaleza jogando na Arena Castelão. "Já joguei aqui vários jogos, conheço bem o campo, o público, o treinador, que é excelente. Disse antes aos jogadores, que teria que ser do nosso esforço e atitude. Sabemos o quanto é difícil. No banco, antes de começar, eu já estava a transpirar sem correr sequer. Imagina os jogadores, o esforço que tem que pôr para tomar boas decisões ao atacar e defender", avaliou o técnico.

Após a quinta rodada, o Palmeiras assume a liderança do Brasileirão, com 13 pontos, contra 11 do Flamengo, que empatou com o Vasco no sábado. A equipe concentra suas atenções no meio de semana para confronto com o Bolívar, em La Paz, pela Copa Libertadores.